วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ชวนเยาวชนและประชาชน ร่วมประกวดทักษะธรรมะ ฉลองวันวิสาขบูชาโลก ปี 2569

วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ผนึกกำลังเครือข่ายวัดไทยในอินเดีย จัดงานใหญ่รับวันวิสาขบูชา เปิดเวทีประกวดบรรยายธรรม วาดภาพ และตอบปัญหาธรรมะ ชิงชัยทักษะทางพุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนนี้
พระโพธิวิเทศวชิโรดม (เจ้าคุณณรงค์) ประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เปิดเผยว่า วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี (ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ) ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย, วัดพระรามอโยธยา-อินเดีย และมูลนิธิกล้าธรรม กำหนดจัด “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2569” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดพระธรรมและแสดงออกถึงความสามารถในเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา
กำหนดการและกิจกรรมการประกวด
กิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน แบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้
30 พฤษภาคม 2569 ระดับประถมศึกษา (การประกวดบรรยายธรรม, วาดภาพวันสำคัญทางศาสนา และตอบปัญหาธรรมะ)
31 พฤษภาคม 2569 ระดับมัธยมศึกษา (การประกวดบรรยายธรรม, วาดภาพวันสำคัญทางศาสนา และตอบปัญหาธรรมะ)
1 มิถุนายน 2569 ระดับประชาชนทั่วไป (การประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา)
"เป้าหมายหลักคือการสร้างพื้นที่สีขาวให้เด็กและเยาวชนได้เข้าวัดทำดี ถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และโปร่งใส"
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร: 080-998-9639 Line ID: narong935 (ท่านเจ้าคุณณรงค์)
