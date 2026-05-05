“ซาคิโซะ” (Sakiso) บุกตลาดบันเทิง! CEO จิรวัฒน์ ร่วมฉลอง 10 ปี The Knot Thailand เปิดตัวแคมเปญสุดไวรัล ย้ำภาพลักษณ์ Modern Luxury ที่จับต้องได้

เรียกว่าเป็นปีทองของแบรนด์ไทยที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ สำหรับ ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องเขียน อุปกรณ์กิฟต์ช็อป Sakiso (ซาคิโซะ) โดย บริษัท เจเอ็นที ไพร์ม แอสเซนท์ จำกัด ล่าสุด คุณจิรวัฒน์ ตั้งหิรัญญวาณิช กรรมการผู้จัดการได้ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนเวทีประกวดสุดยิ่งใหญ่ The Knot 5 Action Adventure 2026ในโอกาสครบรอบ 10 ปี The Knot Thailand ท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตา ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์
ภายในงาน คุณจิรวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับประเทศในครั้งนี้ว่า ทางแบรนด์เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าแสดงออก "แบรนด์เล็งเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับ เรามองว่าเวที The Knot เป็นพื้นที่ปล่อยของที่ดีที่สุด และแคมเปญ 'The Viral Hits By Sonico' ที่เราเปิดตัวในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของ Sakiso สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ของทุกคนได้จริง"
สำหรับที่มาของชื่อแบรนด์ที่ฟังแล้วติดหูอย่าง "Sakiso" (ซาคิโซะ) คุณจิรวัฒน์ได้เผยความหมายสุดลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ว่า “สื่อถึงการ เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่สวยงาม และ การเติบโตที่เบิกบาน เราตั้งใจเลือกชื่อนี้เพราะอยากให้แบรนด์ของเราเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มในทุกๆ วันสำหรับผู้ใช้งานทุกคนครับ"
สำหรับเป้าหมายในปี 2026 คุณจิรวัฒน์ตั้งเป้าให้ Sakiso เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความพรีเมียม ภายใต้คอนเซปต์ “Modern Luxury ที่จับต้องได้” โดยจะเน้นการทำการตลาดเชิงรุกทั้งในโลกออนไลน์และสื่อบันเทิง
"เป้าหมายในปีนี้ เราต้องการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยจะรุกหนักผ่านสื่อบันเทิงอย่างการทำ Series Tie-in เพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้มากที่สุดครับ" คุณจิรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
การขยับตัวของ Sakiso ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนวงการบันเทิงไทย แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าแบรนด์ไทยพร้อมแล้วที่จะเติบโตอย่างสง่างามและครองใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
ติดตามความเคลื่อนไหวของ Sakiso ได้ที่ https://www.facebook.com/sakisothailand
#Sakiso #ซาคิโซะ #TheKnotThailand #TheKnot5ActionAdventure #TheViralHitsBySonico #JirawatCEO #ModernLuxury #เอเชียทีค #ครบรอบ10ปีTheKnot