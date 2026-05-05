“ลิซ่า” สะเทือนพรมแดง Met Gala 2026 “แอนนา วินทัวร์” เลือกเป็นกรรมการจัดงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความฮือฮาไม่หยุดเลยทีเดียว สำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ล่าสุดเจ้าตัวกลับมาเยือนพรมแดง Met Gala 2026 เป็นครั้งที่สอง แต่ครั้งนี้ขยับขึ้นไปอยู่ในระดับ Host Committee เป็นคณะกรรมการจัดงานที่ถูกคัดเลือกโดย Anna Wintour (แอนนา วินทัวร์) เจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นโดยตรง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันว่าลิซ่าคือผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก ซึ่งงานในปีนี้มาในธีม Costome Art เปิดโอกาสให้เหล่าเซเลบริตี้ ได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด

ลิซ่าสะกดทุกสายตาในชุดกูตูร์สีขาวปักดิ้นเงินสุดประณีต ผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์เอเชียมาแรงแห่งยุคอย่าง Robert Wun พร้อมไอเดียสุดล้ำ มีแขนงอกออกมา เพื่อโชว์เครื่องประดับงูพัน serpenti จาก Bvlgari แบบจัดเต็ม เป็นการผสมผสานศิลปะและแฟชั่นชั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
















