ค่ายรถเตรียมเข้าพบเพื่อขอโทษ “วันเดอร์เฟรม” ปมรถ EV ล็อกกลางดึก ศูนย์ปฎิเสธช่วยเหลือ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า หลังจากนักร้องชื่อดัง “วันเดอร์เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น” โพสต์แฉประสบการณ์ รถ EV ค่ายดังล็อกตายตอนเที่ยงคืน ติดต่อศูนย์แต่โดนปฏิเสธการช่วยเหลือ ทิ้งให้รอเกือบชั่วโมงจนต้องเรียกช่างนอกเอง เจ้าตัวตั้งถามแรง “ความปลอดภัยของผู้หญิงอยู่ไหน?” ทั้งที่เพิ่งเช็กศูนย์มาหมาดๆ

ล่าสุด ทาง CHANGAN Thailand ออกแถลงการณ์ขอโทษแล้ว ยอมรับผิดทุกประการและเตรียมเข้าพบเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมสัญญารื้อระบบบริการใหม่ไม่ให้เกิดซ้ำ!
 
“จากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเฟรม Wonderframe บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องแล้ว และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยอย่างสูงต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งจัดส่งทีมช่างเข้าดูแลและแก้ไขปัญหาให้คุณเฟรม Wonderframe เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะประสานงานเพื่อนัดหมายเข้าพบและแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่าน โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเหมาะสม พร้อมนำกรณีนี้ไปปรับปรุง พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป บริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปปรับปรุงการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน ขอแสดงความนับถือ CHANGAN Thailand”












