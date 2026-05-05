แรงไม่หยุด “ลิซ่า” ทุบสถิติ ค่าโพสต์ไอจีพุ่ง 60 ล้านบาทต่อครั้ง!

แม่เจ้าโว้ย! ไม่มีใครหยุดความปังของตัวแม่ตัวมารดาระดับโลกได้เลยจริงๆ สำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่ล่าสุดสร้างตำนานใหม่ในวงการบันเทิงโลก หลังผลการจัดอันดับจาก Hopper HQ เผยค่าตัวต่อการโพสต์อินสตาแกรม 1 ครั้งของลิซ่า พุ่งสูงทะลุเพดาน
โดยตกอยู่ที่มูลค่าต่อโพสต์ ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทยประมาณ 60 ล้านบาท พุ่งสูงจากปีที่แล้วถึง 2 เท่าตัว เรียกว่าเป็นราคาที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างแท้จริง หยิบจับอะไรก็กลายเป็นมูลค่ามหาศาลไปหมด อีกทั้งตัวเลข 60 ล้านบาทนี้ ไม่ใช่แค่ค่าโพสต์รูปธรรมดา แต่มันคือการการันตีการเข้าถึงผู้ติดตามนับร้อยล้านคนทั่วโลกอีกด้วย