จบแล้ว!? “เบลก ไลฟ์ลี” – “จัสติน บัลโดนี” ตกลงยอมความกันได้ ก่อนขึ้นศาลเพียง 2 สัปดาห์

คดีดราม่ากองถ่าย “It Ends With Us” ปิดฉากแบบไม่เปิดเผยเงื่อนไข หลังผู้พิพากษาตัดทอนข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ เหลือเพียงบางประเด็นก่อนถึงกำหนดไต่สวน
ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในวงการฮอลลีวูดระหว่าง เบลก ไลฟ์ลี และ จัสติน บัลโดนี จากภาพยนตร์ It Ends With Us ได้ข้อยุติลงแล้ว ก่อนถึงกำหนดขึ้นศาลเพียงสองสัปดาห์
โดยทั้งสองฝ่าย รวมถึงบริษัทผู้ผลิต Wayfarer Studios ออกแถลงการณ์ร่วมยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงยุติคดีเป็นที่เรียบร้อย แม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะ
ก่อนหน้านี้ ไลฟ์ลีได้ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าบัลโดนีมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศระหว่างการถ่ายทำ และยังกล่าวหาว่าบริษัทผู้ผลิตอยู่เบื้องหลังแคมเปญโจมตีชื่อเสียงของเธอในโลกออนไลน์ ขณะที่ฝ่ายบัลโดนีซึ่งรับหน้าที่ทั้งผู้กำกับและนักแสดงร่วม ก็ได้ยื่นฟ้องโต้กลับเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ลิวอิส ไลแมน ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้มีคำสั่งยกฟ้องข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่าย เหลือเพียงบางประเด็นที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาคดีในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้
แถลงการณ์ร่วมระบุว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม พร้อมยอมรับว่าข้อกังวลของไลฟ์ลีควรได้รับการรับฟัง และหวังว่าการยุติคดีครั้งนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถก้าวต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์และสงบ รวมถึงลดความตึงเครียดในพื้นที่สาธารณะและโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว