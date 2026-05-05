“ชมพู่ อารยา” พร้อมอุ้ม “น้องเกล” จนกว่าจะไม่ไหว ไม่เบรกไปคานส์ เหมือนจุดแลนด์มาร์กได้เห็นตัวเองเติบโตขึ้นทุกปี

“ชมพู่ อารยา” เผยวิธีเลี้ยงลูกสุดเรียล ปล่อยเล่นอิสระ เน้นดูแลความปลอดภัย พร้อมอุ้ม “น้องเกล” จนกว่าจะไม่ไหว มองเป็นการซัปพอร์ตทางจิตใจของลูก จัดวันเดย์ทริปไปกินทุเรียนถึงสวนและพาเด็กๆ ไปเที่ยวน้ำตก เตรียมบินร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์ รู้คนคาดหวังลุค แต่จะทำตามมาตรฐานตัวเอง ไม่เบรกไปคานส์เพราะสนุก
เรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกสามที่บาลานซ์ชีวิตได้อย่างลงตัว สำหรับ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจถึงวิธีเลี้ยงลูกแบบตามธรรมชาติ ในงาน “LEGO CERTIFIED STORE OPENING” เผยว่าที่บ้านก็ไม่ได้เป๊ะไปซะทุกอย่าง เพราะเด็กแต่ละคนมีสไตล์ต่างกัน การเลี้ยงลูกทั้ง 3 คนเลยต้องปรับไปตามสถานการณ์
“ลูก 3 คนเล่นไม่เหมือนกัน ก็อิมโพรไวส์ไปค่ะ มันก็จะไม่ได้เป็นระเบียบ เป็นอะไรดั่งใจเราหรอก ถ้าคนที่มีลูกก็เข้าใจ ก็ตามสภาพค่ะ ก็บางอย่างก็พอจะเป็นระเบียบได้บ้าง บางอย่างก็ไม่ได้ ก็ปลงแล้ว เพราะว่าเราเข้าใจ บ้านมันมีเด็ก แต่ชมว่ามันก็เป็นสีสันนะ มันก็เป็นรสชาติของชีวิต เขาก็จะเริ่มเรียนรู้เอง อย่างพวกเลโก้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดี มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะ แล้วก็บางทีเหมือนพอไปที่ห้าง และไปไหนต่อ หรือบางทีไปเมืองนอก คือจะเห่อแล้วก็จะอยากแกะเลย บางทีก็อยากแกะมันในโรงแรมเนี่ยแหละ แล้วก็จะต่อ ซึ่งมันต่อไม่เสร็จอยู่แล้วในคืนนั้น บางทีก็ชิ้นส่วนก็จะหาย ก็นั่นแหละ เขาก็เรียนรู้กันไปว่าถ้ามันหายแล้วมันยังต่อไม่เสร็จ มันก็จะไปต่อไม่ได้ อย่างพี่สายพี่พาก็จะเริ่มเก็ตแล้ว แต่ย่างเกลก็ยังท้าทายระบบอยู่ บอกก็จะไม่ฟัง”
เผย “น้องเกล” มีขอเล่นตุ๊กตาบลายธ์ของแม่บ้าง
“คือชมจะเก็บไว้ที่คอนโดเก่า ตั้งแต่ยังเป็นสาวโสด บางทีเกลเขาขึ้นไป ก็จะดึงมาสองสามตัว คือเราก็ทำใจว่าตัวนี้ให้ไป เพราะว่ายังเล็ก เราสอนให้รักษาของ มันก็ได้แป๊บเดียว เดี๋ยวเขาก็ลืม ตัวที่ให้ไปเล่น ก็ให้แล้วให้เลย แต่ว่าตัวอื่นก็ยังเก็บรักษาไว้อย่างดี แต่จริงๆ พวกบลายธ์ เขาก็ทนมือประมาณหนึ่งเลยนะคะ ก็ยังไม่ได้ถึงกับเสียหายขนาดนั้น ส่วนตัวเด็ดๆ ก็ยังอยู่บนหิ้ง ไม่ได้ให้มาแกะกล่องหรืออะไร”
แล้วแต่ “น้องเกล” ว่าจะรับของสะสมของแม่ไปดูแลต่อไหม
“ก็อยู่ที่เขาว่าจะเอาหรือเปล่า เพราะว่าเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่รู้ว่าโตไปเขาจะยังไง จะรู้คุณค่าหรือว่าจะชอบไหม เพราะความชอบเขาเปลี่ยนตลอดตอนนี้”
ยังไม่คิดจะเอามาประมูล มีแต่ของปีลึกทั้งนั้น
“ปีลึกค่ะ เพราะตัวใหม่ๆ ชมก็ไม่ค่อยได้ตามเก็บแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากัน”
ปล่อยให้ลูกเล่นกันตามอิสระ แค่อย่าเสียงดัง และห้ามทะเลาะ เน้นดูแลเรื่องความปลอดภัย
“ชมไม่ค่อยไปอะไร แต่อาจจะมีแค่ว่า ถ้าเสียงดัง หรือว่ารุนแรง หรือว่าเริ่มทะเลาะกัน ก็ต้องมีห้ามปราม แต่ว่าเวลาเล่นก็ปล่อย ก็คือดูแค่เรื่องของความปลอดภัย”
พร้อมอุ้ม “น้องเกล” จนกว่าจะอุ้มไม่ไหว เป็นการซัปพอร์ตทางจิตใจให้ลูก
“ก็ตามนั้นเลยค่ะ จนกว่าจะไม่ไหวจริงๆ เขาก็อยากให้อุ้มตลอด เมื่อกี้ก็ด้วย เขาก็อาจจะทั้งต้องการ อาจจะเมื่อยด้วย ขี้เกียจเดินด้วย หรืออาจจะต้องการเรา มันก็เหมือนเป็นซัปพอร์ตทางจิตใจเขา ถามว่า 5-6 ขวบ จะยังอุ้มได้อยู่ไหม ก็ไม่รู้ว่าหลังจะหักหรือเปล่า ต้องดูกันต่อไปค่ะ (หัวเราะ)”
จัดวันเดย์ทริป กรุงเทพ-จันทบุรี เพื่อไปกินทุเรียนที่สวน
“จะบอกว่ามันไม่เหมือนกัน เพราะว่าเวลาที่เราเก็บทานจากต้นเลย กับการที่เขาต้องผ่านการเดินทาง ผ่านการขนส่ง แล้วก็เหมือนว่าไปพักอยู่สักที่หนึ่ง หรือว่าวางโดนพื้น หรือว่าปล่อยโดนน้ำ คือมันผิดกันเลย แต่จริงๆ กับที่สวนเนี่ย ก็คือเหมือนเราอุดหนุนกันมาพักหนึ่งแล้ว เหมือนซื้อจนป้าเจี๊ยบก็สนิทกัน ก็เลยคิดว่าเออ วันไหนมีโอกาสก็ลองไป เพราะทุกคนที่ไปด้วยกันก็คือชอบทุเรียนหมด แล้วมันอร่อย เพราะมันสุกคาต้น ส่วนตัวเราปอกไม่เป็น แต่ป้าเจี๊ยบปอกได้ แล้วเป็นวันเดย์ทริป เด็กๆ ก็สนุก แล้วก็ได้เล่นน้ำตก”
เตรียมร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 79
“ใช่ อีกประมาณสัปดาห์นิดๆ ก็ไปแล้วค่ะ ก็วางแผนเรื่องชุด เครื่องประดับ ดีลสปอนเซอร์ต่างๆ ในแง่ของการเตรียมตัว จริงๆ ก็ใช้ชีวิตตามปกติ เราก็ดูแลตัวเองเป็นปกติของเราอยู่แล้วค่ะ ชมว่าถ้าเตรียมตัวไปดี จะพูดว่าไงดี คือเนื้องานตรงนั้นน่ะ มันมีความวุ่นวายเยอะ แต่ว่าถ้าเราวางแผนดีๆ จัดคิวดีๆ มันก็จะเครียดน้อย ถ้าวางแผนไปก่อน แล้วก็ไปถึงแล้วก็ออโต้ไพลอต”
วางลุคแต่ละวันไว้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องแต่งหน้า เดี๋ยวประชุมกับ “ป้อม วินิจ” อีกที
“ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ส่วนเรื่องแต่งหน้า เดี๋ยวช่วงก่อนบิน ก็อาจจะมีประชุมกันนิดหน่อย แต่ว่าคือทำงานด้วยกันก็คือเจอกันอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสอัปเดตแก เพราะว่าเรื่องคอสตูมเพิ่งจะนิ่ง เดี๋ยวเจอ ก็น่าจะคุยกัน”
รู้คนคาดหวัง แต่จะทำตามมาตรฐานของตัวเอง
“ทำตามมาตรฐานของเรา แต่ละคนก็คาดหวังไม่เหมือนกัน เราทำตามมาตรฐานเราค่ะ”
ยังไม่มีแพลนเลิกไปร่วมงาน เพราะยังสนุกกับการมาทุกปี
“ยังไม่มีไอเดียว่าอยากจะเบรก เพราะว่ารู้สึกว่าชอบที่เหมือนเราเห็นตัวเองในเวอร์ชั่น… คือด้วยความที่มันเป็นไทม์มิ่งเดิมทุกปี เป็นสถานที่เดิม พอเราได้มองย้อนกลับไปแต่ละปี แล้วมันเหมือนมันเป็นแลนด์มาร์ก เป็นจุดเดิมที่เราได้มองว่าเราเปลี่ยนไป หรือว่ามาไกลแค่ไหน เป็นสิ่งที่เราได้ทำ และทำได้ในปีนี้ กับมองย้อนกลับไปปีแรก แล้วเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้ ยังสนุกอยู่ ถ้าถามว่าทำไมยังได้ไปอยู่ ชมว่าตอนนี้มันไม่น่าจะเป็นคำถามแล้วล่ะ เพราะว่าเอาจริงๆ ใครๆ ก็ไปได้ ถูกไหมคะ เราก็เห็นว่ามีคนไปเยอะแยะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมถึงได้ไป ชมว่าไม่น่าเป็นคำถามเท่าไหร่ แต่ถามว่าทำไมยังทำอยู่... (หัวเราะ)” คนยกเป็น No.1 ของคนไทยที่ไปร่วมงานทั้งหมด
“อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยภาพ ว่ามันทำต่อเนื่อง ถามว่าทำไมยังทำอยู่ ถ้าพูดถึงในแง่ของธุรกิจ ในแง่ของตัวเลข มันก็ยังมีสิ่งที่ตอบแทนให้กับเรา ให้กับสายงานเรา ให้กับอาชีพเรา ภาพรวมของโปรเจกต์ ก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับเราอยู่ (แบรนด์และสปอนเซอร์ยังไว้ใจ?) ก็ยังพอได้ค่ะ ยังมีคนซัปพอร์ตอยู่บ้าง”