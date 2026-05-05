สานต่อแคมเปญ Love yourself, Drink for your health COCOLOVE ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล”

บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์น้ำมะพร้าวแท้ 100% “COCOLOVE” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์, ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, เบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, อาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้มาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้กับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ล่าสุด “COCOLOVE” สานต่อแคมเปญ Love yourself, Drink for your health ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งการกุศล “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ระดมทุน 100 ล้านบาท ช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อ 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก นำโดย หมีเนย Butterbear ขวัญใจมหาชน และเหล่าคนบันเทิงใจกุศลที่มาสร้างสีสันภายในงาน พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษ! ร็อกเกอร์สายวิ่ง “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ที่ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตบอดี้สแลมแบบจัดเต็ม
บูธแบรนด์ “COCOLOVE” บรรยากาศคึกคักไปกับหนุ่มสาวทีม COCOLOVE Z Friends ที่ส่งเสียงเชียร์มอบรอยยิ้มสดใสให้กับเหล่านักวิ่ง พร้อมทั้งเชิญชวนให้มาดื่ม COCOLOVE น้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสุขภาพที่ดี เพราะหลังจากที่เสียเหงื่อจากการออกกำลัง ควรดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อเติมความชุ่มชื่น ลดความอ่อนล้า และฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ไว เพราะน้ำมะพร้าวแท้อุดมด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียมและเกลือแร่ธรรมชาติ ชดเชยการเสียเหงื่อได้ดี
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมว่า “คณะผู้บริหารโคโคเลิฟได้รับคำแนะนำจากคุณพรรณพิไล ใบหยก ให้รู้จักศาสตราจารย์ นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้ร่วมการกุศลบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนปรับปรุงหน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์ และทางนพ.กีรติ ได้เชิญชวนเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาลด้วย ทางโคโคเลิฟจึงร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 4 แสนบาท พร้อมน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟกว่า 5,000 ขวด แจกให้กับนักวิ่ง เพราะเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ของความสดชื่นและสุขภาพที่ดีจริงๆ”
อาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางคณะผู้บริหารเรามองว่า กิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การวิ่ง แต่เป็นการส่งต่อสุขภาพ ไปยังผู้คนอีกจำนวนมาก ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้ 13 โรงพยาบาล โคโคเลิฟในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพจึงรู้สึกว่า นี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนของเรามากที่สุด ทั้งการดูแลตัวเองและการดูแลสังคมไปพร้อมกัน เราอยากเห็นคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น”
ด้าน เบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร เผยถึงประโยชน์ของ COCOLOVE น้ำมะพร้าวแท้ 100 % ที่สอดคล้องกับกิจกรรมว่า “น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่ให้ความสดชื่น เติมพลัง และมีคุณสมบัติช่วยรีเฟรชร่างกายได้ดี โดยเฉพาะหลังออกกำลังกาย เรามองว่าเป็น natural hydration ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่อยากดูแลตัวเองแบบไม่ต้องปรุงแต่ง วันนี้เราเห็นชัดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองสุขภาพ เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ทั้งการวิ่ง การออกกำลังกาย และการเลือกอาหารเครื่องดื่มที่ดีต่อร่างกาย โคโคเลิฟ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์นี้ คือดีจริง ดื่มง่าย และเข้ากับชีวิตประจำวัน หัวใจของเรา คือ ความจริงใจ เราเลือกใช้น้ำมะพร้าวแท้ 100 % ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุด”