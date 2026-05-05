“ปอนด์ ภูวินทร์” เล่านาทีวิ่งหนีซาแซง รับตกใจเลยเลือกเซฟตัวเอง ด้าน “ภูวินทร์” เผยเจอแบบนี้บ่อย ไม่สบายใจ กลัวทำคนอื่นเดือดร้อน

“ปอนด์ ณราวิชญ์” เล่านาทีวิ่งหนีซาแซงที่เซี่ยงไฮ้ รับตกใจ กลัวทำคนอื่นเดือดร้อน เลือกวิ่งเพื่อเซฟตัวเอง อยากเข้าลิฟต์ให้เร็วที่สุด ไม่อยากสร้างความชุลมุน ด้าน “ภูวินทร์” เผยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้ง แค่ไม่มีภาพออกมา ตอบยากสื่อสารไปได้ผลไหม เพราะคนทำไม่ใช่คนที่ดูสัมภาษณ์ ห่วงที่สุดคือคนรอบข้าง ที่ได้รับผลกระทบเพราะตัวเอง
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก กับคลิปที่พระเอกหนุ่ม “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ” ต้องวิ่งเข้าลิฟต์ด้วยความเร็วสูง เพื่อหนีกลุ่มซาแซงที่ตามไปดักรออยู่ในโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้ ล่าสุดได้เจอหนุ่มปอนด์ ที่มาร่วมงาน “LEGO CERTIFIED STORE OPENING” พร้อมกับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ โดยยอมรับว่าตกใจมาก เพราะเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิต
ปอนด์ : “คือด้วยสถานการณ์ ณ ตอนนั้น ผมรู้สึกตกใจมากกว่า ด้วยแบบบรรยากาศต่างๆ ที่มีคนเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว มันก็จะมีความแบบกลัวนิดหนึ่ง เพราะว่าด้วยความที่ชีวิตเราไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างนี้ครับ แล้วที่เห็นเป็นภาพวิ่งอย่างนั้น เพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ในโรงแรม เราก็ไม่อยากให้มันสร้างความชุลมุนกันมาก แต่ว่าทางทีมงานเขาก็มีจัดเตรียมลิฟต์ไว้ให้แล้ว พอเราลงจากรถปุ๊บ เราก็ ปึ๊บๆๆ เข้าลิฟต์เลย”
ตัดสินใจที่จะวิ่ง เพราะกลัวคนอื่นเดือนร้อน
ปอนด์ : “โอ้โห จริงๆ หลักๆ เลย ผมแค่กลัวว่าคนแถวนั้นจะเดือดร้อนมากกว่า คือสมมติถ้าเกิดผมค่อยๆ เดิน ค่อยๆ เดินช้าๆ นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ หรือคนอื่นๆ ที่เขาแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ เขาอาจจะตกใจได้ เราไม่ได้อยากสร้างความชุลมุน เราก็เลยรีบเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องเราดีกว่า”
มีการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์อยู่แล้ว
ปอนด์ : “จริงๆ แล้วมีการเตรียมไปอย่างดีเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นทีมการ์ด หรือว่าทีมงานทุกๆ คนเขาก็จะมีบอกเราแล้วว่าแบบ เออ ให้ระวังตัวอะไรบ้าง แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เดือดร้อนทีมงาน เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินช้าๆ ทีมงานเขาก็ต้องคอยกัน ต้องคอยลำบากอะไร เราก็เลยรู้สึกว่าใช้ความเร็วดีกว่า”
ตอบไม่ได้ว่าเรื่องความปลอดภัย แต่ตกใจเลยเลือกเซฟตัวเองเองดีกว่า
ปอนด์ : “ผมว่าตอนนั้นคือถ้าถามว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัย มันก็ตอบไม่ได้หรอกครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นแน่นอน คือเราแค่รู้สึกว่าเราตกใจ แล้วก็เราเลือกเซฟตัวเองไว้ดีกว่า เพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน ว่าคนตรงนั้นเขาใช่แฟนคลับของเราจริงๆ หรือเปล่า”
เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิต
ปอนด์ : “ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ (หัวเราะ) จริงๆ ก็เป็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิตดีครับ ปกติผมจะแบบนิ่งๆ ไง นิ่งๆ เงียบๆ แต่บางทีเรากลัวว่ามันอาจจะสร้างปัญหาให้คนรอบข้าง อันนั้นก็จะเป็นปัจจัยหลักสำหรับผมครับ”
ภูวินทร์ : “ผมว่าจริงๆ ต้องพูดด้วยว่าในหลายๆ ที่ที่เราไป ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง หรือว่าศิลปินคนอื่นในบ้านเราเอง หรือศิลปินในไทยคนอื่นๆ ที่ไปต่างประเทศกันเอง หลายๆ ครั้งก็เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ครับผม แต่ว่าก็จะไม่ได้ถ่ายลง หรือว่าจะมีภาพหลุดออกมาให้ดู แต่ว่าในเคสทุกๆ เคสก่อนหน้านี้ ทั้งทางทีมบ้านเรา ก็จะมีการพาการ์ดจากประเทศไทยไปด้วย แล้วก็มีการ์ดของที่ประเทศนั้นๆ ประกบไปด้วย
ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางของตัว GMMTV เอง ก็เห็นว่าของทุกๆ คนที่ไปต่างประเทศ มันก็เริ่มมีฐานแฟนที่เยอะขึ้น ก็เพิ่มปริมาณการ์ดของทั้งไทย แล้วก็ทั้งที่ประเทศโน้นด้วยครับผม อันนี้ก็เพิ่มแล้วเหมือนกันครับ ไม่ใช่เป็นการที่ไปแล้วไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไร ค่ายก็มีการเตรียมตัวไว้อยู่แล้วเหมือนกันครับผม ก็จะเป็นภาพที่ เราในฐานะศิลปินก็อาจจะเห็นบ่อยหน่อย แต่ว่าคิดว่าหลายๆ คนก็อาจจะไม่ได้เห็นในมุมนี้บ่อยสักเท่าไหร่ครับ แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว”
ส่วนตัวยังชอบออกไปเดินเล่นชมเมืองอยู่ แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ และความเหมาะสม
ภูวินทร์ : “ผมว่าอยู่ที่สถานการณ์ครับ ถามว่าเป็นคนชอบไปเดินเมืองไหม เป็นคนชอบครับผม แต่ว่าในหลายๆ ครั้ง ในหลายๆ ที่ ก็มีหลายโอกาสที่เราออกไปเดินไม่ได้เหมือนกันครับ ก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมหน้างานด้วย ว่ามันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็การที่เราออกไปไหน มันจะรบกวนคนอื่นด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกัน”
โควททวิตแฟนคลับที่ลงคลิป “ปอนด์” วิ่ง พร้อมแสดงความเห็นว่าบินมาเหนื่อยๆ แทนที่จะได้พัก โดยระบุข้อความว่า “เคยเห็นซาแซงรับจ้างจะต่อยกับการ์ด เพราะไม่ได้คลิปเปล่า 5555555”
ภูวินทร์ : “(หัวเราะ) คือในบางครั้ง พอเขาไม่ได้คลิป เขาก็โมโหนิดหนึ่ง แล้วก็อาจจะมีปากมีเสียงกับการ์ดบ้างครับ เพราะว่าสุดท้ายคนที่เป็นด่านแรกระหว่างเรากับ…”
ปอนด์ : “กับคนนั้นๆ”
ภูวินทร์ : “กับคนนั้นๆ ก็จะเป็นทางพี่การ์ดและพี่ทีมงาน ซึ่งพี่การ์ดและพี่ทีมงานเขาก็ช่วยเซฟเรา เขาก็จะเป็นคนแรกที่โดนก่อนครับผม”
ยอมรับตกใจตอนเห็นคลิป “ปอนด์” วิ่งเข้าลิฟต์
ภูวินทร์ : “ตอนแรกก็รู้สึกตกใจ รู้สึกตกใจตอนที่เห็น แล้วก็เลยเขียนไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นยังไงบ้าง แต่พอได้รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว เราก็เข้าใจครับ”
ไม่รู้สิ่งที่พยายามสื่อสารกับซาแซงจะได้ผลบ้างไหม เพราะคนที่ทำ ไม่ใช่คนที่ดูสัมภาษณ์
ภูวินทร์ : “ผมว่า… ตอบยาก”
ปอนด์ : “เรื่องนี้ตอบยากนะ”
ภูวินทร์ : “คนฟังไม่ใช่คนทำครับ แล้วก็คนทำไม่ใช่คนที่จะมาดูสัมภาษณ์ ดังนี้ก็ครับ (หัวเราะ)”
ปอนด์ : “ผมว่าจริงๆ แล้วเราหรือศิลปินหลายๆ คนเข้าใจนะครับ ว่าวันหนึ่งเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องเจออะไรแบบนี้ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่พวกเราพยายามจะโฟกัสเนี่ย มันคือเรื่องความปลอดภัยในรอบข้างมากกว่า คือบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเรา เขาอาจจะมาท่องเที่ยว หรือเขาอาจจะมาตรงนั้น ก็อาจจะโดนผลกระทบไปด้วย ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญกว่า และก็น่าคอนเซิร์นเป็นพิเศษครับผม”
ภูวินทร์ : “ในมุมมองผมละกัน ศิลปินโดนเนี่ย เรารับได้ แต่ว่าคนรอบตัว ที่เป็นคนที่แค่อยู่ตรงนั้นเฉยๆ แล้วโดนรับผลกระทบเพราะเราไปด้วย ในพาร์ตเรา ด้วยความที่มันเกิดขึ้นเพราะเรา เราไม่สบายใจ”
ปอนด์ : “ใช่ครับใช่”
ภูวินทร์ : “อย่างเช่นถ้าในกรณีอย่างเช่นพวกโรงแรมอย่างนี้ แล้วเขาวิ่ง แล้วเขาไปชนกับคนอื่นที่เป็นคนที่มาพักโรงแรมเฉยๆ อย่างนี้ แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะเรา เราเองก็ไม่สบายใจ”
ห่วงคนรอบข้าง กลัวจะได้รับผลกระทบเพราะตัวเอง
ภูวินทร์ : “ใช่ครับ อย่างถ้ากรณีอย่างในโรงแรมอย่างนี้ หรือในห้างที่เป็นสาธารณะอย่างนี้ เราจัดการตัวเองได้ แต่ว่าพอมันมีผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นคนอื่นอย่างนี้ เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น (บางพื้นที่ก็ไม่อยากให้แฟนคลับติดตามไป?) ก็... ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากครับ”
ปอนด์ : “ใช่ครับ มันด้วยอะไรหลายๆ อย่างแหละ ความปลอดภัยก็เป็นอันดับหนึ่งที่พวกเราพยายามจะเลือกแหละครับ ก็ทั้งตัวพวกเราเอง แล้วก็ตัวคนรอบข้างที่อยู่ในตรงนั้นด้วยครับผม จริงๆ แล้วทีมงานก็มีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับผม เหมือนเป็นการตั้งรับแล้วก็วางแผน ว่าถ้าเกิดมีอีกคราวหน้าก็จะต้องทำยังไง ก็อาจจะเพิ่มแบบความป้องกันเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แหละ”
ภูวินทร์ : “ใช่ แต่โดยปกติแล้ว ทั้งงานของศิลปินไทยเอง และผมเห็นหลายๆ ครั้งศิลปินต่างชาติเองเนี่ย ก็มีการเตรียมการอยู่นานครับผม ว่าเราจะเข้าออกยังไง เราจะทำอะไร เราจะจัดการตรงนี้ยังไงบ้าง แต่ว่าในบางครั้งสถานการณ์มันก็เลยเถิดไปนิดหนึ่ง (ฝั่งของเราเตรียมการแล้ว แต่เราห่วงแค่คนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วย?) ใช่ครับผม หรือว่าคนอื่นที่จะโดนผลกระทบไปด้วย หรือบาดเจ็บเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไปด้วย”