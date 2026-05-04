อดีตไอดอล Boys24 ตัดสินใจแปลงเพศ เดินหน้าอาชีพอินฟลูฯ

“รยูเจีย” อดีตผู้เข้าแข่งขัน Boys24 ได้ตัดสินใจแปลงเพศเดินหน้าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์พร้อมชื่อใหม่ว่า “แชรยูจิน“ ไม่แคร์สายตาใคร ท่ามกลางสังคมที่การเปิดเผยรสนิยมทางเพศยังคงเป็นเรื่องต้องห้าม
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา แชรยูจิน ได้เปิดเผยตัวตนในอินสตาแกรม How Much พร้อมเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวและชีวิตล่าสุดของตนเอง
เธอเปิดเผยว่าเธอมีส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 54 กก. พร้อมนะบุว่า เวลาที่มีคนมาขอเบอร์โทรฯเธอ มักจะถามเสมอว่าเธอเป็นนางแบบหรือเปล่า?
เมื่อพูดถึงสเปคของเธอ เจ้าตัวระบุว่า “ฉันไม่ได้มองที่ความสูง เพราะฉันสูงอยู่แล้ว คนส่วนมากก็จะเตี้ยกว่าฉัน“ พร้อมกันนั้นยังระบุชื่อ “อีจินอุค” เป็นหนุ่มในสเปค และเปิดโอกาสให้คนอายุถึง 60 ปี ที่ค่อนข้างโรแมนติก เข้ามาคบหาดูใจ
ส่วนตอนนี้เจ้าตัวมักจะไลฟ์สด “ตอนนี้ฉันเป็นสตรีมเมอร์บน Chzzkค่ะ” เมื่อมีคนทักว่าเธอเสียงห้าว เธอก็จะตอบทันทีว่า “ฉันเป็นสาวข้ามเพศค่ะ”
เจ้าตัวระบุว่าก่อนมาเป็นอินฟลูฯ เธอเคยเข้าร่วมการออดิชันรายการ Boys24 มาก่อน และไม่อยากให้ใครตัดสินเธอก่อนจะได้เจอตัวจริง โดยระบุว่า
“เจอฉันก่อนแล้วค่อยตัดสินนะคะ ฉันตัวไม่เหม็น แล้วก็ไม่ได้สกปรก ฉันหอมเหมือนน้ำหอมเลยค่ะ“
ก่อนที่จะมาเป็นสาวข้ามเพศ แชรยูจิน เคยใช้ชื่อว่า แชโฮชอล ในการออดิชันรายการ Boys24 ทางช่อง Mnet จากนั้นได้เดบิวต์ในปี 2022 ในวง JWiiver วงนานาชาติที่มีสมาชิก 7 คน พร้อมใช้ชื่อเดบิวต์ว่า รยูเจีย ก่อนที่วงจะยุบไปในปีต่อมา
หลังจากที่ยุบวงเธอก็เปลี่ยนชื่อเป็น แชรยูจิน และเริ่มต้นอาชีพอินฟลูฯนับตั้งแต่นั้น พร้อมกับเปิดเผยตัวตนขณะไลฟ์สดเมื่อปีที่แล้ว