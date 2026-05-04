“ฌอห์ณ จินดาโชติ” ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดง ภรรยาท้องแล้ว ลั่นไม่เคยเข้าใจความหมายที่พ่อพูดอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งตอนนี้!

สุขสมหวังสุดๆ สำหรับ “ฌอห์ณ จินดาโชติ” ล่าสุดออกมาเผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรม กำลังขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้ว โดยย้อนนึกถึงคำสอนของคุณพ่อเรื่องการตั้งใจฟัง เพราะตอนนี้ฌอห์ณได้ยิน “เสียงหัวใจ” ของลูกน้อยในครรภ์ภรรยา “เพชร ภิพัชรา” ซึ่งเป็นเสียงที่เปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นคุณพ่ออย่างเต็มตัว
“อัปเดตข่าวสาร | เมื่อพ่อผมโทรมาหา..
หากลูกต้องการจะเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างแท้จริง ลูกต้องเรียนรู้วิธีที่จะ 'ฟัง' ไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่ต้องฟังสิ่งที่กำลังถูกสื่อสาร
ออกมาจริงๆ เพราะบางครั้ง... แค่เสียงเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลได้
ผมไม่เคยเข้าใจความหมายที่พ่อพูดอย่างลึกซึ้งเลย... จนกระทั่งตอนนี้
เพราะสิ่งนี้... นี่คือเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่าง
ผมกำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วครับ...”
ท่ามกลางคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก