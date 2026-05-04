รู้พร้อมทุกคน! “บิวกิ้น” ตกใจ “เจเจ - ต้าเหนิง” เลิกกัน แต่เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้ว

“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” เผยทราบข่าว “เจเจ-ต้าเหนิง” พร้อมทุกคน ยอมรับตกใจ แต่ไม่เสียดาย เชื่อตัดสินใจกันดีแล้ว ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคน ไม่ว่าจบแบบไหน ก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
ทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆ กัน สำหรับข่าวการยุติความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม”และ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง”ล่าสุดวันนี้ (4 พ.ค.) ได้เจอน้องชายคนสนิทของทั้งคู่ อย่าง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ในงาน “LEGO CERTIFIED STORE OPENING” เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ ในฐานะที่เห็นความรักของทั้งสองคนมาตั้งแต่สมัยอยู่นาดาวบางกอก โดยบิวกิ้นยอมรับว่าตกใจ เพราะรู้ข่าวพร้อมกับทุกคน แต่ก็เชื่อมั่นว่าทั้งคู่ตัดสินใจดีที่สุดแล้ว
“ก็เพิ่งทราบพร้อมๆ กับทุกคนเลยครับ หมายถึงว่า เห็นจากประกาศเลย พอเห็นแล้วก็ยังไม่ได้คุยกัน ยังไม่ได้เจอกันครับ ไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆ แล้ว ตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตจริงๆ ก็ค่อนข้างสนิทแล้วก็ผูกพันกับพี่ๆ ทั้งสอง ก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่าครับ”
ยอมรับตกใจตอนเห็นข่าว
“ตกใจครับ ตกใจประมาณหนึ่งเลย เพราะว่าจริงๆ แล้วเราก็มีประสบการณ์ร่วมกันเยอะ มีความทรงจำร่วมกันเยอะ ตั้งแต่สมัยอยู่นาดาว”
ส่วนตัวไม่ได้เจอกับทั้งสองคนเป็นเดือนแล้ว
“ถ้าเจอ ก็จะเจอพร้อมกัน ถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอเลย ล่าสุดน่าจะงานแต่งพี่เชา (ชวลิต ชิตตนันท์) ครับ ก็น่าจะสักประมาณหลังคอนเสิร์ตอาทิตย์หนึ่งครับ ปลายเดือนมีนาฯ เดือนนึงประมาณ... แต่วันนั้นก็เจอกันแว็บๆ เพราะว่าเหมือนกับว่า วันนั้นผมไปงานแต่งพี่แทน ลิปตาต่อ แต่ถ้านั่งคุยกันจริงๆ ก็สักหลายเดือนแล้วครับ 2 เดือนแล้ว 2-3 เดือนแล้ว อย่างน้อย”
ไม่เสียดายความสัมพันธ์ 10 ปี เชื่อว่าตัดสินใจกันดีแล้ว
“ก็ไม่ได้เสียดายนะครับ เอาจริงๆ ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน ยิ่งเราเห็นว่าเขาจบกันได้ด้วย หมายถึงว่า ความผูกพันกัน อะไรอย่างนี้ จริงๆ แล้วเราไม่ได้เสียดาย แต่เราดีใจนะ หมายถึงว่าผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเขาสองคน ผมว่าเขาก็คงตัดสินใจในความสัมพันธ์ของเขา แบบไหนที่ดีที่สุดกับทั้งคู่ เราก็ยินดีกับทั้งคู่ ไม่ว่าจะจบแบบไหน เราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ครับ”