MayDayFest2026 พี่น้องแรงงานไม่มีหยอง สะบัดความเครียด ชาร์ทพลังเต็มระบบ

เปิดให้สะบัดความเครียด ชาร์ทพลังใจพลังกายเต็มระบบรับวันหยุดแรงงานแห่งชาติกับกองทัพศิลปินที่มาสร้างความม่วนคัก ฮักสุดใจชาวด้อมเพียบ สำหรับเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ “May Day Fest” เทศกาลสุดแคว้นแดนซิ่ง ซึ่งจัดโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ Enoactic (เอนโนแอคติค) ในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรม SMART PARK บริเวณแยกตลาดสี่ภาค ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมงาน โดยมีคุณสมศักดิ์ ใจขำ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ผู้ใหญ่ใจดีได้มาร่วมจอยเพียบ อาทิ คุณสีหภูมิ ดีวิจารณ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, คุณสาริสา เจริญศิริ Marketing Executive แบรนด์เซียงเพียว ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว และ คุณปุณณอาภา เผือกขวัญดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารแบรนด์ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด
เปิดความสนุกกับ สลักจิต และ จันทน์จวง ดวงจันทร์ สองศิลปิน กับ 5 บทเพลง สยามเมืองยิ้ม, ยายฉิมเก็บเห็ด, โบ๊ะบ๊ะ, กระแซะเข้ามาซิ, ขอให้รวย ชวนให้หลายคนโจ๊ะตาม ตามติดมาด้วย อัจ อัจจารีย์ ที่บอกได้เลยคำเดียวว่าแสงแดดยามบ่ายก็ไม่ร้อนแรงเท่ากับออร่าของเสียง และจังหวะของเพลงที่หลายคนของโยกตาม และจอยกันต่อกันต่อแบบแน่น ๆ อุรากับ แบงค์ ศรราม ที่พกหลายบทเพลงมาเอาใจด้อมเด็กวัดเสียงหวาน งานนี้หลายคนยิ้มหวานพร้อมโยกย้ายตามจนสุดใจ
มาต่อกันทีศิลปินสาว แคท อารียา กับ 5 บทเพลงฮิต ไม่ว่าจะเป็นเพลงขอบคุณฟ้า, ป๋าเมียมาเลย, มีเมียแล้วบ่อ้าย, เอิ้นอ้ายใส่ภูลังกา, สตง จัดเต็มมาให้ม่วนจนล้น สนุกขนาดนี้พักทำไม มาต่อกันแบบเต็มเหนี่ยว กับส้มเช้ง สามช่า ที่ขนเพลงมาให้ได้ปลดปล่อยกันกว่า 5 บทเพลง ที่แค่จังหวะขึ้นต้นจังหวะหลายคนมาทันที ไม่ว่าจะเป็นเพลงโสดหลักสี่, เหนื่อย, สาวนาสั่งแฟน, บ่กล้าบอกครู และ บังเอิญมันได้ และสนุกกับสองศิลปินที่เสียงมีออร่า จับจิตจับใจชาวด้อมเสมอ กับจ่อย ไมค์ทองคำ และ ป๊อปปี้ ไมค์ทองคำ และไม่ตัดต่อนให้เสียจังหวะสนุกไปกับ สายแย้ เจติยา งานนี้บอกได้คำเดียวลำแต๊แต๊ สนุกแบบไม่ติดเบรคกับศิลปินสาว ดวงจันทร์ สุวรรณี กับ 5 เพลงที่ชวนให้จอยร่วมกันทุกเพลง และมาต่อกับ New Country นุ พุฒธิวัฒน์-เอ็มโบ พันธกานต์-ติณติณ จรัสวี-กีตาร์ ณัฐเอก-กิ๊กไอรดา-มัทรี ธิติกานต์ ที่มาทำให้ทุกคนแฮปปี้ฟันนี่แบบสุดตัว
และดับเบิ้ลพีคของความสนุกในช่วงสุดท้ายของงานเฟสที่จัดขึ้นเพื่อพี่น้องแรงงานให้สุขสุดโลกไปกับ 4 ศิลปินระดับตำนาน ที่ต่อให้ติดงานจะลาป่วยมาชมแน่นอน ขึ้นแท่นว่าโชว์ไม่มีหยองแน่นอนลูกพี่ เริ่มต้นที่ ตั๊กแตน ชลดา ต่อด้วย กุ้ง สุธิราช และ หญิงลี ศรีจุมพล ปิดท้ายด้วย พี สะเดิด มาแบบเต็มสตรีม ตั้งแต่เปิดโชว์จนจบโชว์ ไม่มีกินเพลงมีแต่กินใจ เกินใจ สนุกแบบใด แบบสุดลิ่มทิ่มประตูเลยจ้า
