ททท. กฟภ. ผนึกกำลัง ซีพี แอ็กซ์ตร้า โดยโลตัส เปิดแคมเปญ Amazing Green Journey “วิน-เมธวิน” ชวนแพ็กกระเป๋า! แลกพอยท์ฟิน กินเที่ยวฟรี พร้อมรักษ์โลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ โลตัส ห้างค้าปลีกชั้นนำของไทย ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เปิดตัวแคมเปญ “Amazing Green Journey เที่ยวไทยสายกรีน แลกพอยท์ฟิน กินเที่ยวฟรี” ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ชวนสายเที่ยวใช้ชีวิตและท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันประเทศไทยให้เป็น “Green Tourism Hub” ระดับโลก โดยมีนักแสดงและศิลปินหนุ่มสุดฮอต วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ที่รู้จักทั้งในไทยและในระดับโลก Friend of Amazing Thailand (2026) มาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวไทยแบบรักษ์โลก เมื่อวันก่อน ณ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
โครงการนี้ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้าง Green Tourism Ecosystem ครบวงจร ครอบคลุมทั้งการเดินทาง ท่องเที่ยว แวะพัก ช้อปปิ้ง สะสมพอยท์ และแลกรับสิทธิประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “Meaningful Travel” ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายกรีนยุคใหม่ พร้อมชูแคมเปญ “เที่ยวไทยสายกรีน แลกพอยท์ฟิน กินเที่ยวฟรี” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นกระแสบนโซเชียล ดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุด เหมาะกับการออกไปสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจ
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมแถลงวิสัยทัศน์ ได้แก่ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณยงยุทธ โพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ลูกค้าและการตลาด) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นักแสดงและศิลปินหนุ่มสุดฮอต วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ที่เป็นที่รู้จักทั้งในไทยและในระดับโลกมาร่วมแชร์มุมมองและไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว และเชิญชวนให้ทุกคนออกเดินทางในช่วงฤดูกาล Green Season โดยมี แบม-ปีติภัทร คูตระกูล รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
วิน-เมธวิน กล่าวว่า “จริงๆ วินเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติครับ โดยเฉพาะภูเขา น้ำตก หรือที่ที่ได้อยู่กับธรรมชาติจริง ๆ ทำให้เราได้พักจากชีวิตที่เร่งรีบ และได้รีชาร์จพลัง ยิ่งในช่วง Green Season เป็นช่วงที่ธรรมชาติสวยที่สุดเลยนะครับ ทุกอย่างจะเขียว สดชื่น ดูมีชีวิตชีวา สำหรับแคมเปญ Amazing Green Journey ก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของวินมาก ๆ โดยเฉพาะการที่ ททท. พยายามผลักดันให้คนออกไปเที่ยวธรรมชาติในมุมใหม่ ๆ และมี Lotus’s ที่ช่วยให้ทุกทริปสะดวกขึ้น ทำให้การเที่ยวกับการรักษ์โลกเป็นเรื่องเดียวกันได้จริง เรียกว่าวินในทุกฝ่ายเลยครับ การสะสม Green Points ยิ่งทำให้การเที่ยวสนุกขึ้น ชาเลนจ์มากขึ้น ทำให้เราอยากออกไปช้อป ออกไปทำกิจกรรม หรือไปยังสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อสะสมพอยต์ วินอยากชวนทุกคนออกไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ทุกทริปได้สนุก ได้แต้ม แลกกินเที่ยวฟรี แล้วก็ช่วยโลกไปพร้อมๆ กันครับ”
