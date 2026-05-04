“เฟิร์ส – ข้าวตัง” แชร์โมเมนต์ที่รู้ใจ ชอยส์เดียวที่เลือกต้อง “Mom Choice”

เสิร์ฟความรักและความสุขได้ตลอดทั้งงาน โดนใจทั้งทาสแมวและแฟนคลับที่มีรอยยิ้มไปพร้อมกับคู่นักแสดง “เฟิร์ส คณพันธ์ – ข้าวตัง ธนวัฒน์” ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมว “Mom Choice” ที่ได้ร่วมสร้างความสนุกในงาน Pet Expo Thailand 2026 มหกรรมแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมพูดคุยถึงคนเป็นทาสแมวที่เลือกทางเลือกที่ใช่ที่สุดเพื่อลูก ซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว ร่วมกับ น.สพ.ดร.วันกาศ จำภัญคุณพัฒ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยได้รับความสนใจจากแฟนคลับและผู้ที่เลี้ยงแมว ซึ่งมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้แมวตัวโปรดได้ทานอาหารที่มีคุณภาพจากวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับแมวหลายสายพันธุ์และต่างวัย ทำให้ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขของคนรักเจ้าเหมียว
และความประทับใจยังเสิร์ฟไปถึงบูธ “Mom Choice” ให้แฟนคลับได้ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับ 2 พรีเซนเตอร์ “เฟิร์ส – ข้าวตัง” ที่ชวนทายใจยกบูธ เพื่อหาคนที่รู้ใจกันที่สุด เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้มของทุกคน แถมได้สบตาคู่นักแสดงคนโปรดแบบใกล้ชิด นอกจากความสนุกผ่านกิจกรรมที่ได้ร่วมเล่นแล้วยังได้รู้จัก “เฟิร์ส – ข้าวตัง” มากขึ้นกว่าเดิม และยิ่งหลงรักมากขึ้นไปอีก
โดย “เฟิร์ส – ข้าวตัง” ได้เผยว่า “ดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมว Mom Choice และได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับแฟน ๆ ที่สนุกมากเลยครับ ถือเป็นการส่งต่อให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น สำหรับข้าวตังที่เลี้ยงแมว เข้าใจถึงการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกของเรา และมั่นใจใน Mom Choice ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีสูตรเหมาะสำหรับแมวทุกวัย ทุกสายพันธุ์ ส่วนเฟิร์สก็จะแนะนำให้คนที่เลี้ยงแมวได้รู้จัก Mom Choice อยู่เสมอ เพื่อส่งความรักให้แมวของเราด้วยอาหารแมวที่ดีเหมือนที่แม่เลือกให้ครับ”
สำหรับ “Mom Choice” เป็นอาหารแมวเกรด Holistic Fresh Meat มอบความใส่ใจทุกรายละเอียดและพิถีพิถันทุกขั้นตอน โดยคัดสรรวัตถุดิบทั้งเนื้อไก่และเนื้อปลาคุณภาพดีระดับ Human Grade ผ่านการคิดค้นสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สูตรดูแลหัวใจ ไต และทางเดินปัสสาวะ ภายใต้แนวคิด “เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ” โดยเป็นอาหารแมวที่ผสานความพรีเมียมเปี่ยมด้วยความรักของแม่ถึงลูก เพื่อให้คนที่รักแมวได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด เหมือนที่แม่เลือกให้ลูก เหมาะสำหรับแมวทุกวัย ทุกสายพันธุ์
โดยความรักไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอไป อีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสัมผัสได้จากการ “เลือก” สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กัน เช่นเดียวกับอาหารแมว “Mom Choice” ที่ “แม่เลือก” เพื่อให้แมวรู้ว่าแม่รัก และยกให้เป็นอาหารแมวประจำบ้านที่เป็น “ทางเลือกที่ใช่ที่สุด” สำหรับอาหารแมว
#มัมเลือก #MOMChoice #อาหารแมวที่แม่เลือก #รักเหมือนลูก #เพราะแม่รู้ดีที่สุด