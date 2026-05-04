ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไหน!! งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหินดาต ประจำปี2569

เป็นประเพณีที่เรียกว่าชาวตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานบุญบั้งไฟตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ลานประเพณีวัฒนธรรมบ้านเขาน้ำอุ่น โดยในขบวนมีความงามของนางป้ายในธีมนางอัปสรา ขบวบนพญาแถน ขบวนนางฟ้าเทวด้วย ขบวนผาแดง-นางไอ่ ซึ่งดูแดความงามของเสื้อผ้าอาภรณื หน้า-ผม โดยร้านเช่าชุดกรรเจียกจอน แบรนด์ชุดไทยชั้นนำของไทย พร้อมด้วยขบวนนางรำกว่า 500 ชีวิต
นำโดย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายปพน สอนธรรม นายอำภอปางศิลาทอง นายนพลพ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำพงเพชร เขต ๓ หัวหน้าส่วนราชการอำภอปางศิาทอง นายประชัน อินสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต และนางสาวมนัสชนก ทาสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้ประสานงานของโครงการ ได้เปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานบุญบั้งไฟตำบลหินดาต
กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน สังคมและท้องถิ่น สืบสาน ส่งเสริม และบำรุงรักษาจารีตประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และป็นการบูรณาการร่วมกันของประชาชนทุกวัยในการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น