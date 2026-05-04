แรงมาก! “สุรชัย สมบัติเจริญ” ยอมรับไม่แน่ใจ “ร็อกกี้” ลูกแท้ๆ พร้อมตรวจดีเอ็นเอ! หากไม่ใช่ลูก ขอให้เปลี่ยนนามสกุล (คลิป)

เงียบหายไปนาน ล่าสุดกลับมาสะเทือนโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับ “สุรชัย สมบัติเจริญ” หลังอัดคลิปเผยว่าตนเองไม่แน่ใจว่า “ร็อกกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” เป็นลูกแท้ๆ จริงหรือไม่ ประกาศกร้าวพร้อมตรวจดีเอ็นเอ หากไม่ใช่ลูกขอให้เปลี่ยนนามสกุล
“มีคนคอมเมนต์มาว่านายบดินทร์ (ชื่อที่เรียกแทนร็อกกี้) เป็นลูกแท้ๆ ของผมหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ผมพร้อมตรวจดีเอ็นเอ ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่ลูกผม ผมอยากให้เขาเปลี่ยนนามสกุล ถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุล ผมดำเนินการด้านกฎหมายได้หรือเปล่า ใครมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายช่วยบอกผมทีครับ ผมคงกลับถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินกลางเดือนนี้”
พร้อมกันนี้สุรชัยได้แนบคลิปที่ร็อกกี้พูดในรายการคนลูกทุ่ง ท่อนที่ว่าอารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน ควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม พอดีเป็นหมาในบ้านเราด้วยไง ก่อนแนบเพลงที่มีเนื้อหาว่า น้ำตาตกใน ลูกชายข้าชั่ว ลูกทรพี คิดเนรคุณ ทำแฟนเพลงและชาวเน็ตเข้าไปเมนต์กันเป็นจำนวนมาก