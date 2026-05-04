เลิกกันจริง! “เจเจ-ต้าเหนิง” ลดสถานะจากแฟนเหลือแค่เพื่อน ขอไม่ตอบสาเหตุที่ต้องแยกกัน

หลังจากตกเป็นข่าวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม”และ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” โดยข่าวนี้เริ่มจากข่าวลือถึงความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่นคู่นึง ที่เลิกรามาได้ 3-4 เดือนแล้ว แต่ที่ยังไม่เป็นข่าว เนื่องจากติดที่ทั้งคู่ทำบริษัทร่วมกัน จากนั้น “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ก็เจอฝ่ายชายในรายการแฉ และได้พูดกลางรายการว่า “พี่ไม่ถามถึงข่าวนะ สบายใจได้” ถัดมามดดำยังเล่าต่อว่าผู้จัดการของฝ่ายชายยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่เหมือนเดิม รวมไปถึงก็มีการขุดคำสัมภาษณ์เก่าๆ ออกมา เลยยิ่งทำให้ทุกคนคาดการณ์ว่าคู่นี้แน่นอน
ล่าสุด QOW ENTERTAINMENT ต้นสังกัดของทั้งคู่ ได้ออกจดหมายชี้แจงว่าทั้ง “เจเจ-ต้าเหนิง” ลดความความสัมพันธ์กันจริง จาก “แฟน” เหลือแค่ “เพื่อน” และคงยังดำเนินการบริหารบริษัทคู่กันต่อไป
“สวัสดีครับ / ค่ะ ก่อนอื่นพวกเราทั้งสองคนต้องขอแจ้งตามตรงว่า เดิมทีเราไม่ได้ตั้งใจจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับเราทั้งคู่ และยังยากต่อการจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ อีกทั้งในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราทั้งคู่นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้าง เราจึงเห็นว่าการสื่อสารที่มาจากพวกเราโดยตรงน่าจะเหมาะสมที่สุด
จากกรณีที่มีข่าวแพร่กระจายในสังคมและสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเราทั้งสองคนนั้น พวกเราขอยืนยันว่า ปัจจุบันเราทั้งสองคนได้ปรับลดความสัมพันธ์ลง และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในส่วนของบทสัมภาษณ์ในอดีตของพวกเราทั้งคู่ที่ถูกเอากลับมาเผยแพร่และวิเคราะห์ พวกเราขอชินยันว่าบทสัมภาษณ์เหล่านั้นเป็นเพียงประสบการณ์และเรืองราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้เป็นเหตุผลของการตัดสินในครั้งนี้แต่อย่างใด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของความสัมพันธ์ เราทั้งคู่ต่างเติบโต ขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะ และพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับเหตุผล ที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ เราทั้งสองคนขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกคน
ทั้งนี้พวกเราทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยยังบริหารบริษัท QOW ENTERTAINMENT ร่วมกันต่อไป และยังอาจพบเห็นพวกเราปรากฏตัวร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือส่วนตัว ตามสถานที่ หรือโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ
สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ติดตามและให้กำลังใจเรามาตั้งแต่วันแรก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ และยังสนับสนุนเราทั้งสองคนต่อ ๆ ไป
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ
เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง
4 พฤษภาคม 2569”