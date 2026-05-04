“เกรท วรินทร” เฉลย ภาพควงนศ.ที่แท้คือ “น้องชาร์เลท” ตกใจค่าไฟแพงขึ้น ทั้งที่ติดโซลาร์เซลล์

“เกรท วรินทร” เคลียร์ชัด ภาพสาวปริศนาที่แท้คือ “น้องชาร์เลท” รับช่วยสบทบทุนธีสิสจนเรียนจบ ตกใจค่าไฟแพงขึ้น ทั้งที่ติดโซลาร์เซลล์
พระเอกหนุ่ม “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” ออกมาเปิดใจในงานวิ่งการกุศล ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังกลายเป็นไวรัลทำเอาสาวๆ อกหักกันทั้งโซเชียลจากภาพแสดงความยินดีกับสาวปริศนาในโรงภาพยนตร์ โดยเกรทเผยขำๆ ว่า ตนเองไม่ได้ตั้งใจให้เป็นกระแส แต่รูปที่ออกมาดูตลกดีจนคนเอาไปเดากันผิดๆ ซึ่งความจริงแล้วสาวในภาพก็คือ “น้องชาร์เลท วาศิตา” อดีตดาราเด็กชื่อดังนั่นเอง
“อันนี้ผมพูดตรงๆ เลยนะไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกระแส พูดจริงๆ คิดว่าคนน่าจะพอเดาออก (ไม่ออก?) ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสอะไร แต่ส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เป็นกระแสด้วย แต่ด้วยรูปผมว่ามันดูตลกดี จากน้องคนนึงที่เคยเล่นเป็นกุมารทอง แล้ววันนึงใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เรียนจบ คือไปดูธีสิสน้องครับ น้องชาร์เลทก็เรียนจบแล้ว แล้วที่ไปดูก็เพราะว่าน้องเป็นคนมาขอทุนสนับสนุนผม คือชาร์เลทกับผมก็สนิทกันมาตั้งแต่น้องตัวเล็กๆ เลย น้องก็เคยถ่ายเสื้อผ้าหรือช่วยงานผมหลายอย่างเหมือนกัน แล้วได้มาเล่นหนังด้วยกันด้วยก่อนหน้านี้ แล้วก็สมทบทุนไป เดี๋ยวจะต้องไปดูให้ได้ แล้วถึงวันที่เรียนจบน้องก็ชวนผมไปดู แล้วก็ไปแสดงความยินดีกับน้อง ไม่มีอะไรเลย”
ยืดอกขอเครดิตธีสิสนี้ของชาร์เลทจบได้เพราะพี่เกรท
“ก็คงต้องเอาเครดิตหน่อย เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งครับ ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมอันนั้น เพราะไปดูมาน้องทั้งเขียนบทเองด้วย ทั้งกำกับเองด้วย ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธีสิสน้อง การเดินเส้นทางบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือกำกับผมว่าน้องทำได้แน่นอน”
ขอโทษทำให้หลายคนเข้าใจผิด
“เอาจริงๆ ก็เยอะเหมือนกัน มีคนมาถามเยอะ ผมก็คิดอยู่แล้ว ยังส่งไปให้ชาร์เลทดูอยู่เลย มีข่าวแบบนี้ ก็หัวเราะ ก็หลังออกจากโรงหนังเพราะมันมีข่าวก็เลยส่งไปให้น้องดู ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ลงเฉลย (หลายคนก็นึกว่ากุ๊กกิ๊กกัน?) ขอโทษที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดครับ ด้วยความจริงใจไม่ได้ตั้งใจให้เป็นกระแส ส่วนชาร์เลทไม่ซีเรียส แต่ส่วนนึงก็ตกใจว่าคนทักเยอะ”
บอกสาวๆ ไม่ต้องอกหัก ยังว่างเสมอ รอเปิดกล้อง เลี้ยงแมว
“กลับมาครับกลับมา (ยังว่างอยู่ไหมครับ?) ยังว่างครับยังว่าง ไม่มีแฟนครับ ช่วงนี้ก็ทำกิจกรรม ก็วิ่งด้วย แล้วก็รอเปิดกล้องละคร เลี้ยงแมว”
รับตกใจค่าไฟแพงขึ้น ทั้งที่ติดโซลาร์เซลล์
“ค่าไฟแพงขึ้น บ้านผมติดโซลาร์เซลล์แล้วนะครับ ติดมานานแล้วด้วย แต่ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา รู้สึกว่าค่าไฟแพง คือผมได้ติดตามข่าวด้วยใช่ไหมว่าค่าไฟแพงขึ้น แล้วผมก็มาดูบิลเหมือนกัน ก็รู้สึกว่าค่าไฟแพงขึ้น การอยู่บ้านก็อาจจะมากกว่าเดิมหน่อย เพราะการติดโซลาร์เซลล์มันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดกลางวันมีแดดเราก็ใช้ไฟได้อย่างสบายใจ แต่มันก็แพงขึ้นเลยรู้สึกว่าเอาเรื่องแล้วตอนนี้
อากาศร้อนอาจต้องเปิดแอร์ ซึ่งการใช้ไฟก็ต้องมากขึ้น เครื่องปรับอากาศก็น่าจะทำงานหนักขึ้นด้วย (เปิดแอร์ให้แมวด้วยไหม?) ไม่ๆ ไม่ได้เปิดให้แมว น้องอยู่ได้ น้องออกจะขี้หนาวด้วย ของบ้านผมเป็นแมวไทย น้องโอเคครับมีความสุข ถามว่าค่าไฟขึ้นปกติไหม ตามความรู้สึกผมคือแพงขึ้นแบบตกใจเหมือนกัน อันนี้ของบ้านผมนะ แต่ผมก็คิดว่ามันหลายปัจจัยแหละ แต่ผมก็ดูข่าวด้วยก็เห็นคนพูดกันเยอะ แต่ตั้งแต่ติดโซลาร์เซลล์มาพูดตรงๆ เลยว่าประหยัดไปเยอะ ตอนนี้ก็ถือว่ายังประหยัดอยู่แต่ก็รู้สึกว่าแพงขึ้นกว่าปกติ
ผมติดโซลาร์เซลล์ประมาณสองปีแล้วครับ ถ้าในมุมผมระยะยาวและถ้าเรามีทุนทรัพย์ ผมเห็นว่าตอนนี้มีหลายที่แล้วที่เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงโซลาร์เซลล์ได้ง่ายขึ้น ผมว่าสำคัญที่วางแผนนะครับ ถ้าเกิดว่าวางแผนดีๆ ส่วนตัวผมถ้าใครสู้ไหวผมแนะนำให้ติด เพราะผมรู้สึกว่าในอนาคตประเทศเรายังไงก็น่าจะร้อน อันนี้คิดแบบนั้น ผมคิดว่าอย่างแรกเลยถ้าติดโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ คนที่น่าจะแฮปปี้เป็นคนแรกน่าจะเป็นเรา เพราะถ้าเราติดแล้วและมันใช้งานได้อย่างเต็มที่ อย่างน้อยที่สุดตอนกลางวันที่อยู่บ้าน มันก็จะสบายใจเนอะ แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนหรือว่าจ่ายค่าโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว ผมถือว่าเป็นระยะยาวแล้วกันคิดแบบนั้น”