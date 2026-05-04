หาม “ต้อย ศศิมา” อดีตนางเอกเซ็กส์สตาร์ส่งไอซียู ป่วยสโตรกหนัก เกือบ 2 วันกว่าจะมีคนมาพบอยู่ในห้องน้ำ!

เพจดาราภาพยนตร์ ได้เผยข่าวน่าตกใจ เมื่อโรงพยาบาลราชวิถีรับตัวคนไข้ฉุกเฉินเข้าแอดมิตไอซียู พบเป็นอดีตนางเอกชื่อดัง “ต้อย ศศิมา สิงห์ศิริ” วัย 71 ปี
ซึ่ง “แอ้น” เพื่อนสนิทสมัยวัยรุ่นที่รู้จักคบหากันมากว่า 30 ปี ได้เผยว่า ต้อย ศศิมา ปัจจุบันอายุ 71 ปี ใช้ชีวิตลำพัง ไม่มีครอบครัว ทุกวันนี้อาศัยอยู่ที่บ้าสบาย โฮสเทล ลาดพร้าว71 ที่ผ่านมาช่วยดูแลซื้ออาหารการกิน สั่งอาหาร และไปเป็นเพื่อนเวลาต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน โดยต้อย ศศิมา ได้นัดเพื่อนให้มารับในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. แต่ปรากฏว่าถึงเวลานัดหมาย กลับติดต่อไม่ได้ โทร.ไปไม่รับสาย ไม่อ่านไลน์ จนเพื่อนรู้สึกแปลกใจ วันที่ 25 เม.ย. เจ้าตัวก็ยังติดต่อไม่ได้ คุณแอ้นเลยตัดสินใจโทรหาผู้จัดการของบ้านให้ช่วยเปิดห้องเข้าไปดู ก่อนพบว่าต้อย ศศิมา นอนสลบไม่ได้สติอยู่ในห้องน้ำ ผู้จัดการของบ้านฯ รีบนำตัวส่งรพ.ราชวิถีทันที ต้องเข้าไอซียู ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ามาจากอาการสโตรก เนื่องจากไม่ได้ถูกนำตัวส่งรักษาทันที ทำให้โอกาสในการรักษาให้กลับมาเหมือนเดิม มีน้อยมากถึงน้อยที่สุด ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลใกล้ชิดของแพทย์ในห้องไอซียู ยังไม่รู้สึกตัว
อย่างไรก็ตาม ต้อย ศศิมา โด่งดังจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องอีหนู เป็นนางเอกคู่กรุง ศรีวิไล กล้าเล่นฉากเซ็บซี่วาบหวิว ช่วงหลังเลยเปลี่ยนแนวมาเล่นบทนางร้ายและเซ็กซี่ กลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ที่มีผลงานหนังมากมาย อาทิ ผมไม่อยากเป็นพันโท (2517), สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518), นักเลงเทวดา (2518), คืนนี้ไม่มีพระจันทร์, ไฟรัก (2518) ศศิมาบ้าเลือด (2521)ฯลฯ