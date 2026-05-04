เปิดตัวแต่ปิดเมนต์! “ไฮโซอาร์ต” ลงรูปคู่หวานฉ่ำ ควง “เอย ธัญวรรณ“ ฉลองวันเกิด

เรียกว่าชัดเจนขึ้นไปอีกขั้น สำหรับความสัมพันธ์ของ “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” กับ “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” หลังล่าสุดหนุ่มอาร์ตได้ลงภาพคู่สุดหวานกับสาวเอย ในงานฉลองวันเกิดของตัวเองผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า “My everyday 🎁 As long as we’re happy” (ในทุกๆ วันของฉัน ขอแค่เรามีความสุขก็พอ)
ก่อนจะลงภาพคู่เพิ่มเติมในสตอรี่ และใส่ข้อความว่า “I LUV U @euidevahastin 🤍” แม้งานนี้เจ้าตัวจะปิดคอมเมนต์ แต่ก็ตอกย้ำความรักของทั้งสองคนได้แบบไม่ต้องเดา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เคยตกเป็นประเด็นร้อนอยู่พักใหญ่ เมื่อ “เอย” ถูกโยงเป็นมือที่สาม ทำให้รักของ “ไฮโซอาร์ต” และอดีตแฟนสาว “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” ต้องจบลง ทั้งที่เพิ่งขอแต่งงาน
โดย “ไฮโซอาร์ต” ได้ออกมายืดอกปกป้อง “เอย” ยืนยันว่าไม่ใช่มือที่สาม พร้อมยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายปลื้มและทักไปหาฝ่ายหญิงก่อน ในช่วงที่ยังเคลียร์ความสัมพันธ์กับ “เกรซ” ไม่ลงตัว ขณะที่ “เอย” ก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่โอเคกับสถานการณ์ดังกล่าว และขอให้อีกฝ่ายกลับไปจัดการความสัมพันธ์ของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อน
ขณะเดียวกัน “เกิล” พี่สาวของ “เกรซ” ก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือด จนกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะคลี่คลายลงด้วยดี เมื่อ “ไฮโซอาร์ต” ได้เข้าไปขอโทษทุกฝ่ายอย่างจริงใจ และลงรูปคู่เปิดตัวกับสาวเอยในที่สุด