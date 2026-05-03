“ก้อง สหรัถ” ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่น มูลนิธิคุณจับมือพันธมิตร ลุย MOU ปี 2 ปั้นเยาวชนพิทักษ์โลก

มูลนิธิคุณ จัดงานสุดอบอุ่นฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พัฒนาผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์” ปีที่ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยพลังบวกจากทุกภาคส่วน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ก้อง สหรัถ ศิลปินคุณภาพผู้เป็นแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ KHUN Foundation, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล, RICOH รวมถึงสองสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา พร้อมด้วยพันธมิตรใหม่ เอสทีพี แอนด์ ไอ ที่เข้ามาร่วมเสริมพลังโครงการในปีนี้
นอกจากภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ยังมีโมเมนต์พิเศษเนื่องในวันเกิด 4 พฤษภาคม ของก้อง สหรัถ โดย ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต หรือ “คุณจิ๋ว” ได้จัดเซอร์ไพรส์เล็กๆ ร้องเพลงอวยพร พร้อมฉายภาพความประทับใจตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ศิลปินคนนี้ทุ่มเททำกิจกรรมเพื่อโลกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบคนบันเทิงสายรักษ์โลกที่หลายคนชื่นชม
ก้อง สหรัถ เปิดใจว่า เห็นด้วยกับแนวทางของมูลนิธิคุณ และเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ขณะที่คุณปรางค์ทิพย์ เผยความสำเร็จของโครงการในปีแรก สามารถสร้างผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ได้กว่า 100 คน จากทั้งสองโรงเรียน พร้อมจัดพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มกลัด เพื่อยกย่องคุณครูผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการ โดยก้อง สหรัถ ขึ้นมอบรางวัลด้วยตัวเอง สะท้อนถึงความตั้งใจในการสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง
ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของวงการบันเทิง ที่ศิลปินไม่เพียงสร้างผลงานบนเวที แต่ยังใช้พลังของตนเองในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน