เปิดสังเวียนดาบนานาชาติ “BANGKOK OPEN FENCING 2026” ดันไทยสู่ฮับ Sport Tourism ระดับโลก

Ying Fencing Club (Thailand) ร่วมกับ Pico Fencing Club (Iran)จัดงานแข่งขันฟันดาบนานาชาติ BANGKOK OPEN FENCING 2026 ระหว่างวันที่ 1-3พฤษภาคม 2569 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ชูคอนเซปต์ "Sport Tourism" ขนทัพนักกีฬาและครอบครัวกว่าพันชีวิตจาก 21 ประเทศทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โดยมีพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักอย่าง ICONSIAM, BMWMillennium Auto, มาม่า, FBT และ น้ำแร่มองต์เฟลอ จากธรรมชาติ 100%
ความพิเศษของการแข่งขันครั้งนี้ คือการได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจาก โค้ชฮาเหม็ด เชดากาตี ผู้ก่อตั้ง Pico Fencing Club (Iran) และหนึ่งใน Leadership Team ของ Ying Fencing Club (Thailand) หรือที่รู้จักกันในนาม โค้ชฮาเหม็ดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิหร่าน และเจ้าของเหรียญรางวัลจากรายการระดับโลกอย่าง World Cup, Asian Games และ Asian Championships
ด้วยคอนเนคชันที่กว้างขวางในระดับสากล โค้ชฮาเหม็ด ได้ดึงดูดนักดาบฝีมือดีจากทั่วโลกมาไว้ที่ไทย เพื่อให้คนไทยได้พัฒนาทักษะกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายโดยไม่ต้องบินไปแข่งไกลถึงต่างประเทศ นอกจากนี้ เขายังประกาศเปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชนไทย ที่มีใจรัก เพื่อนำมาเข้าโปรแกรมฝึกสอนระดับมืออาชีพและปั้นสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวไปสู่เวทีโลก
โค้ชฮาเหม็ด เชดากาตี กล่าวว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้าน Sports Tourism เพราะทั้งนักกีฬาฟันดาบและวงการกีฬาไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สโมสรของเราจึงมุ่งสนับสนุนสมาคมกีฬาฟันดาบของไทย ผ่านการจัดการแข่งขันในลักษณะนี้ ผมประทับใจมากกับสถานที่จัดการแข่งขันที่ไอคอนสยาม ซึ่งมีความสวยงามระดับโลก และการบริหารจัดการงานก็เป็นไปอย่างยอดเยี่ยม สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ”
คุณวิกเตอร์ เล้า ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “โดยปกติการแข่งขันฟันดาบในประเทศไทยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600–700 คน แต่จากความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมมากขึ้นอย่างชัดเจน ไอคอนสยามถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยศักยภาพของสถานที่ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ หากไม่มีสถานที่ระดับนี้ การสร้างแรงดึงดูดในระดับดังกล่าวคงเป็นเรื่องยาก
“การแข่งขันครั้งนี้สร้างสถิติใหม่ให้กับประเทศไทย ด้วยจำนวนนักกีฬากว่า 1,200 คน จาก 21 ประเทศ ซึ่งนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และได้รับการสนับสนุนสำคัญจากเครือข่ายของโค้ชฮาเหม็ด อดีตแชมป์โลก ที่ช่วยเชื่อมโยงนักกีฬาจากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน เราตั้งเป้าที่จะผลักดันให้กีฬาฟันดาบไม่ใช่เพียงกีฬาของยุโรปอีกต่อไป แต่เป็นกีฬาที่คนไทยเข้าถึงและเติบโตไปด้วยกันได้”
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณจางหญิง (ผู้ก่อตั้ง Ying Fencing Club) แชมป์โลก 2 สมัย และ โค้ชนันทา จันทสุวรรณสิน ผู้อยู่เบื้องหลัง 3 เหรียญทองพาราลิมปิก
นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมเฉลิมฉลองการแข่งขันกับการแสดงโดรนแปรอักษรสุดตระการตาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม อีกด้วย
สำหรับการขนทัพนักกีฬามากกว่า 1,200 ชีวิต พร้อมครอบครัวและผู้ติดตาม รวมถึงโค้ชและกองเชียร์เข้ามาในประเทศไทยครั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยอาจสูงถึง 5,000 คน คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง และการใช้จ่ายภายในประเทศ
การจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ แต่ยังเน้นย้ำถึง “ผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ” ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำศักยภาพของประเทศในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Sport Tourism ระดับโลก