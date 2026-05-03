“หนุ่ม ศรราม“ สุดภูมิใจ! “น้องวีจิ” คว้าเหรียญทองบัลเลต์ จากประเทศอังกฤษ

ทำเอาคนเป็นพ่ออย่าง “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ปลื้มใจสุดๆ หลังลูกสาวคนเก่ง “น้องวีจิ” คว้ารางวัลเหรียญทองบัลเลต์ จากประเทศอังกฤษมาครอง โดยงานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดอบอุ่น พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับลูกสาวว่า
“ยินดีกับความสำเร็จด้วยนะลูกสำหรับรางวัลเหรียญทองบัลเลต์จากประเทศอังกฤษ ปาป๊าภูมิใจในตัววีจินะลูก..รัก 🙏 ขอบพระคุณครูกิ๊ฟกับครูเพชรมากนะครับ ❤️ veeji ❤️ papa #ซามูไรพ่อลูnอ่อน #ติดดินแต่บินได้ #สองกายหัวใจเดียว #stveeji @dancemeup @krugibb @sornramfanclub”
ด้านแฟนๆ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม พร้อมชื่นชมทั้งความสามารถและพัฒนาการของ “น้องวีจิ” ที่ทั้งสวยและเก่งรอบด้าน สมกับความตั้งใจที่ฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ