“หญิงออน ดวงพร” ปิดฉากชีวิตคู่ “ตั้ม วิชญะ” ต่างคนต่างเดินต่อ

ทำเอาตกใจไม่น้อย เมื่อ “หญิงออน ดวงพร” ออกมาประกาศสถานะชีวิตคู่ล่าสุด ยืนยันว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับ “ตั้ม วิชญะ จารุจินดา”ลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ “ดวงดาว จารุจินดา”เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังใช้เวลาทบทวนและแยกทางกันมาสักระยะ
โดยหญิงออนระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย และเป็นการจบความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ต่างคนต่างเคารพกัน พร้อมเลือกเดินหน้าต่อในเส้นทางของตัวเอง
“ออนขอแจ้งให้ทราบว่า ออนได้แยกทางกับพี่ตั้ม (อดีตสามี) มาสักพักใหญ่แล้ว ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันด้วยความเข้าใจ และต่างคนต่างเดินหน้าต่อในชีวิตของตัวเอง ขอบคุณเพื่อนๆ คนรอบตัว และทุกคนในชีวิตที่อยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจกันมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ออนขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
อนึ่งก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เคยถูกจับตามองอย่างหนัก หลัง “หญิงออน” ตกเป็นข่าวใหญ่จากกรณีมีปากเสียงกับสาวประเภทสองภายหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ส ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกพูดถึงในวงกว้าง และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นหนึ่งในมรสุมสำคัญที่ทั้งคู่ต้องเผชิญร่วมกัน
