อดีตดาว AV ลบผลงานเกลี้ยง ไม่ได้อายแต่หวั่นกระทบอนาคตลูก

อดีตนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดังของญี่ปุ่น ตัดสินใจลบผลงานทั้งหมดจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง หลังผันตัวเป็นคุณแม่เต็มตัว หวั่นกระทบอนาคตลูก
อดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชื่อดังของญี่ปุ่น ชิโอริ คันซากิ ซึ่งเคยได้รับการขนานนามว่า “ซูเปอร์เทพธิดา” ของวงการ และเป็นที่ยอมรับด้านทักษะการแสดงและการเต้น ได้ประกาศลบผลงานทั้งหมดของเธอออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นทางการ โดยจากนี้ผู้ชมจะสามารถรับชมผลงานเก่าได้เฉพาะในรูปแบบแผ่นดีวีดีเท่านั้น การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังเธอใช้ชีวิตในบทบาทคุณแม่ลูกสอง และเริ่มคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรในอนาคต
รายงานจาก ไชน่าไทมส์ ระบุว่า คันซากิซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า “โคอาระ” ได้อำลาวงการไปตั้งแต่ปี 2019 ก่อนแต่งงานกับ ทาคากิ อิวาซากิ เมื่อเดือนมีนาคม 2021 โดยทั้งคู่เริ่มคบหากันหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และตัดสินใจแต่งงานอย่างรวดเร็วหลังออกเดทเพียง 3 ครั้ง ทั้งนี้ โคอาระมีพื้นเพจากครอบครัวฐานะดี ได้รับการศึกษาด้านดนตรีและเคยเป็นสมาชิกวงไอดอล เอบิสุ มัสกัตส์ มาก่อน
โคอาระเปิดเผยว่า สามีของเธอเป็นฝ่ายบอกครอบครัวถึงอดีตการทำงานในวงการ AV ด้วยตนเอง พร้อมยืนยันว่าไม่สนใจเสียงวิจารณ์จากสังคม ซึ่งครอบครัวของฝ่ายชายก็ให้การยอมรับเธออย่างอบอุ่น สิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งใจให้กับเธอเป็นอย่างมาก
ปัจจุบัน โคอาระใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวและลูกทั้งสองคน พร้อมค่อยๆ ทิ้งภาพลักษณ์ในอดีต เธอระบุว่าการลบผลงานไม่ได้เกิดจากความเสียใจในเส้นทางที่ผ่านมา แต่เป็นการตัดสินใจในฐานะแม่ ที่ต้องคำนึงถึงการเติบโตของลูกเป็นสำคัญ โดยย้ำว่าแม้ในอนาคตลูกจะถามถึงอดีต เธอพร้อมตอบอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่เห็นว่าจำเป็นต้องให้ลูกได้เห็นภาพเหล่านั้นอีกต่อไป