“ขวัญ-อาจารย์เบียร์” ซีรีส์รัก คุณหนูตื่นสายกับคุณชายตื่นธรรม จะเป็นไปได้?

ทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นร้อง ห๊ะ! กันไปหมด เมื่อ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” ออกมาโพสต์คลิปเคลียร์ประเด็นมีข่าวลือซุ่มคบกับนางเอกดัง “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์”มา 6 เดือนแล้ว อาจารย์เบียร์ถึงกับลั่น “คนปั่นคิดได้เนอะ ดูสารรูปกูด้วย อีขวัญมันจะเอากูไหม คิดได้ยังไง!“ แต่เมื่อเข้าไปส่องคอนเทนต์ของทั้งคู่และเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ทำเอาตกใจ เพราะแฟนๆ ของทั้ง ขวัญ-อาจารย์เบียร์ ต่างเชียร์ให้ทั้งคู่รักกันจริงๆ บอกนี่มัน “มวยถูกคู่กันชัดๆ” และยังตั้งชื่อเรื่องซีรีส์รักครั้งนี้ว่า “คุณหนูตื่นสายกับคุณชายตื่นธรรม”
รุ่นพี่-รุ่นน้องโคจรมาเจอกัน
ขวัญ อุษามณี และ อาจารย์เบียร์ ได้เจอกันครั้งแรกที่บ้าน “ซี-เอมี่” เมื่อ 2 เดือนก่อน ขณะที่อาจารย์เบียร์กำลังรอเข้าไลฟ์สดขายของ ขวัญที่ไลฟ์เสร็จแล้วได้เข้าไปทักทายอาจารย์เบียร์และคุณแม่ แนะนำตัวเองว่าเป็นรุ่นน้องอาจารย์เบียร์ที่ ม.กรุงเทพ ตนได้ติดตามผลงาน อาจารย์เบียร์ “หนูดูอาจารย์ตลอด มีผัวมันเรื่องเยอะ เรื่องมากก็อย่าไปมีมันทำหนูสะดุ้งเลย” ทั้งคู่ได้แลกคอนแทคกันไว้ ไม่นาน อาจารย์เบียร์ ก็ประกาศว่ากำลังชวนขวัญมาไลฟ์สดขายของด้วยกัน
“ขวัญ-อาจารย์เบียร์” เคมีใหม่ๆ เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ!
แค่ครั้งแรกแฟนๆก็สนุกกันมาก ที่ ขวัญ-อาจารย์เบียร์ ไลฟ์มานั่งเม้าธ์มอยเล่าเรื่องความหลังสมัยเรียนของขวัญ โดยขวัญตอบทุกเรื่องที่อาจารย์เบียร์สงสัยสมัยเรียนทำไมขวัญถึงขอบตาดำ เล่นยา? ทำไมชอบไปยื่นใต้สะพานลอย ทำไมถึงใส่รองเท้าสีแดงตลอดเวลา จนแฟนๆ รู้สึกว่าอาจารย์เบียร์จดจำรายละเอียดของขวัญได้หมดเลย หรือว่าเคยแอบชอบขวัญมาก่อน?
นอกจากนั้นขวัญยังสร้างสีสันให้ไลฟ์กับอาจารย์เบียร์ ด้วยการแต่งตัวตามธีมต่างๆ อย่าง ชุดนุ่งขาวห่มขาว, ชุดนักศึกษา, ชุดไทย มาร่วมไลฟ์ให้อาจารย์เบียร์จิกกัด ขวัญเองก็สวนสู้กลับทันที พร้อมหยอดใส่อาจารย์ ทำแฟนๆ ชื่นชอบ บอกคู่นี้ทันกัน เข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ในคราวแรกๆ ขวัญ-อาจารย์เบียร์ ถูกแซวฟีลพ่อลูก ซึ่งขวัญก็พูดแหย่ๆ อยากดองกับอาจารย์ให้มาเป็นพ่อของตน จนมารู้ทีหลังว่าอาจารย์เบียร์เกิดปีฉลู เป็นปีเดียวกับคุณพ่อ “อาจารย์หนูรู้แล้วทำไมหนูถึงถูกโฉลกกับอาจารย์ เพราะอาจารย์เกิดปีเดียวกับพ่อหนู อาจารย์อยากถูกโฉลกกับหนูไหม”
ด่ากันทั้งไลฟ์ คนดูบอกจิ้น
ไลฟ์ด้วยกันแล้วคนเข้ามาดูเยอะ ขายดิบขายดี แฟนๆ สนุกเรียกร้องให้ทั้งคู่ไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆ พร้อมสร้างแฮชแท็กให้ทั้งคู่ คือ คุณหญิงตื่นสายกับคุณชายตื่นธรรม ดูไปดูมา แฟนๆ พากันบอกว่าสองคนนี้หน้าตาคล้ายกัน แต่ละครั้งที่ไลฟ์กับขวัญดูอาจารย์เบียร์ยิ้มเยอะ สายตาเริ่มเปลี่ยน มีความสุขแบบที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำคำว่า มึง ดูหวานไปเลย ส่วนคำว่า อีห่x คือคำแก้เขิน แฟนๆ พากันช่วยลุ้นแล้ว ตอนกูไปแอบรักใครกูก็เป็นแบบนี้แหละ , จับสัญญาณบางอย่างได้จากคู่นี้ เนื้อคู่หน้ามักจะเหมือนกัน เอาจริงๆน่ารัก
“ขวัญ-อาจารย์เบียร์” จะเป็นไปได้?
ทันทีที่เป็นข่าว อาจารย์เบียร์ ไม่รอช้า ออกมายืนยันชัดเจนว่า “โอ้ย คนปั่นก็คิดได้เนอะ หลับหูหลับตาปั่นว่าอิขวัญมันจะเอากู คิดได้ยังไงเนี่ย” แม้ขวัญจะยังแหย่ต่อ “นี่ขอคบอยู่นะ” อาจารย์เบียร์ก็ตอบกลับทันที “ไม่คบจ้า” แต่ทุกคนบอกว่า “อาจารย์เบียร์หวั่นไหวแหละดูออก”
แต่เอฟซีทั้งหลายต้องหยุดก่อน! ยังจำกันได้ไหม อดีต อาจารย์เบียร์ แกเคยมีข่าวลือเป็นขวัญใจหนุ่ม pantip และอาจารย์เบียร์ตั้งใจจะบวช เพียงแต่ตอนนี้มีคดีติดตัวอยู่จึงยังบวชไม่ได้ ก็เอาเป็นว่ารอดูกันต่อไป สมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจ้าาาา