จากผู้กำกับภาพยนตร์ สู่งานกำกับซีรีส์ “เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” “บอย เจตนิพัทธ์” สุดแฮปปี้!!!

ชื่อของ บอย เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ เป็นที่รู้จักในฐานะ “ผู้กำกับภาพยนตร์” ในนาม วายุพัทธ์ โปรดักชั่น หลายๆ เรื่อง อาทิ ๔๐๐ นักรบขุนรองปลัดชู, มนต์ดำสั่งตาย, อมตะพันธุ์สยอง Immortal Species เป็นต้น
ล่าสุด บอย นั่งเก้าอี้ผู้กำกับฯ ซีรีส์ “เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” ซีรีส์คุณธรรมเรตติ้งดีจากค่าย จ๊ะทิงจา โดยผู้จัดฯ คนเก่ง คุณกุ้ง-มณีรัตน์ ประถมทอง ที่ผลิตผลงานออกอากาศทางช่อง 7HD ไปแล้ว หลายสิบตอน!!!
ซีรีส์ “เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” ได้รับการตอบรับที่ดี สร้างเรตติ้งสูงสุดให้กับช่อง 7HD ทำเอาผู้จัดฯ และทีมงานปลาบปลื้มอย่างที่สุด โดยเฉพาะผู้กำกับฯ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆ ที่สามารถถ่ายทอดจากเรื่องเล่าสู่ ซีรีส์ได้อย่างดีเยี่ยม
“รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กำกับซีรีส์ เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ซึ่งมีคนติดตามเยอะ โดยเฉพาะทาง Youtube คือคนที่เป็นแฟนรายการ หรือคนฟังอาจารย์ยอดเยอะมาก เรื่องที่เล่าก็มีหลากหลาย ทั้งแนวดราม่า แนวธรรมะ แนวผี แนวแอ็คชั่น หรือแนวตลกก็มี ถือว่าครบรสเลยครับ
พอรู้ว่าจะได้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ เราก็ทำการรีเสิร์ชครับ ฟังเรื่องราวและเค้าโครงเรื่องของอาจารย์ยอด เราก็พยายามถ่ายทอดให้เหมือนกับที่อาจารย์เล่าในรายการ แต่ก็มี บางตอน ที่เราต้องเพิ่มเติมให้มันมีความสนุก แล้วก็ให้มีความเป็นซีรีส์ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
ส่วนเรื่องความยาก ก็ไม่มีนะครับ ถือว่าเป็น การทำงานที่ราบรื่น เพราะว่าได้นักแสดงทั้งเป็นนักแสดงของช่อง 7HD นักแสดงจากหลายๆ ค่ายที่มาแสดงกับเรา ถือว่าทำงานออกมาตามวัตถุประสงค์ แฮปปี้ครับ และได้รับการตอบรับที่ดีครับ ซีรีส์ได้รางวัลด้วยก็ภูมิใจ ทางทีมงานผู้กำกับฯ ผู้จัดฯ ก็ดีใจที่ทำผลงานออกมาแล้ว เป็นที่ยอมรับของผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็เร่งทำบท เพราะว่ามันจบในตอน เราต้องเร่งถ่ายทำทุกอาทิตย์ต่ออาทิตย์ เพื่อนำออกอากาศทางช่อง 7HD ก็ถือว่าก็ทำไปออกไป สนุกดีครับ ผมก็ขอฝากผลงานซีรีส์ เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ด้วย สนุกทุกตอนครับ”
