เทศบาลนครบางบัวทอง เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ “ไหว้พระร่ำรวยเงินทอง มังกรเสริมบารมี” ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชุมชน พร้อมชิงเงินรางวัลประกวดภาพถ่าย

“กาญจนา เจริญนนทสิทธิ์” นายกเทศมนตรีนคร บางบัวทอง พร้อมด้วย “ปาณิศรา กาญจนะจิตรา” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องที่ยวทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานเทศบาลนครบางบัวทอง เพื่อผลักดันศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
กาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีนครบางบัวทอง เปิดเผยว่า เทศบาลนครบางบัวทองมีนโยบายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชนริมคลอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ให้เป็น “ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น” (Local Interpreter) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
ไฮไลท์เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระร่ำรวยเงินทอง มังกรเสริมบารมี”
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองบางบัวทอง และแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในเขตเทศบาล 6 จุดเช็คอิน เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำและวิถีชุมชนบางบัวทอง ได้แก่:
สำนักงานเทศบาลนครบางบัวทอง : จุดเริ่มต้นการเดินทางและศูนย์กลางการประสานงานการท่องเที่ยวทางน้ำ
สถานีรถไฟฟ้าบางพลู : จุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเข้าสู่พื้นที่
ป้ายรถเมล์ หอนาฬิกาเทศบาล : แลนด์มาร์คใจกลางเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตและการสัญจรของชาวบางบัวทอง
วัดละหาร : ศาสนสถานสำคัญริมน้ำที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและมีพุทธศิลป์ที่สวยงาม
ลานจอดรถศาลเจ้าพ่อจุ้ย : จุดเข้าชมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดสดเทศบาลนครบางบัวทอง เพื่อขอพรเสริมโชคลาภและการค้าขาย
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) : สถาปัตยกรรมจีนที่ยิ่งใหญ่และสง่างาม จุดไฮไลท์สำคัญในการรับพลังมังกรเสริมบารมี
กิจกรรมพิเศษและการประกวดภาพถ่าย นอกจากพิธีเปิดงานในวันนี้แล้ว เทศบาลนครบางบัวทองยังได้เตรียมกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังนี้:
ทริปล่องเรือท่องเที่ยวฟรี: เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 10 วัน (วันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย) โดยมีเรือโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง พร้อมนักสื่อความหมายท้องถิ่นคอยดูแลตลอดเส้นทาง
ประกวดภาพถ่ายออนไลน์: ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อโครงการฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมทริปได้ที่จุดลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลนครบางบัวทอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถเข้าชมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ