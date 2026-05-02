ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า

ปรากฏการณ์ความงดงามครั้งยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่ารันเวย์แฟชั่น เมื่อกองประกวด Miss World Thailand 2026 : The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานเดินแบบการกุศลสุดตระการตา “WORLD CHARITY FASHION SHOW By CP x The Mall Group” เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากล และระดมทุนช่วยเหลือสังคม งานนี้ได้ “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรชน์” กับ (CHUENJIT 2018 COMPANY LIMITED) ร่วมกับ V Square Clinic รังสรรค์แฟชั่นโชว์

โดยบรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความคึกคักและสง่างาม ซึ่งงานนี้ควีนมาเอง “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 นำทัพผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คน ร่วมถ่ายทอดความเจิดจรัสของผ้าไทยผ่านแคมเปญ “Together -Thai Textiles for Social Charity” กับการปรากฏตัวในชุดผ้าไทยของสาวงามทั้ง 23 คนที่ออกแบบโดยไทยดีไซเนอร์ ซึ่งเน้นการดึงเอกลักษณ์ผ้าทอจากภูมิภาคต่าง ๆ มาตีความใหม่ให้เป็น Modern Thai Silk ที่มีความเป็นสากล เรียบหรู และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สะท้อนศักยภาพ Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก

ก่อนปิดโชว์ด้วยฟินาเล่จากมิสเวิลด์ 2025 “โอปอล สุชาตา” ที่มาในชุดสุดอลังการจาก แบรนด์ SIRIVANNAVARI ภายใต้การรังสรรค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ถ่ายทอดคราฟต์แมนชิประดับเมซงจากอเตอลิเยร์และสถาบันอะคาเดมี ผ่านฝีเข็มนับพันสู่ลุคฟินาเล่ของคอลเลกชั่น Spring Summer 2025 อันวิจิตรตระการตา เติมเต็มด้วยจิวเวลรี่ชั้นสูงจาก Beauty Gems คอลเลกชั่น Treasure of Dreams ซึ่งทรงออกแบบอย่างประณีต สะท้อนศิลปะและฝีมือช่างอัญมณีไทยในระดับสากล

โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ผู้ชนะ Head to Head Fast Track และผู้ชนะ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 เพื่อสมทบทุนโครงการ Beauty with a purpose เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศล และส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาสตามเจตนารมณ์ของกองประกวดต่อไป

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ทุกคนรอคอย คือการเปิดตัวมงกุฎสำหรับผู้ชนะ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 จากแบรนด์ อมรภูเก็ตเพิร์ล (Amorn Phuket Pearl) มูลค่า 1,500,000 บาท ในคอนเซปต์ “Ocean Empress : Empress of the Andaman” มงกุฎในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เรือหัวโทง” สัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชายฝั่งภาคใต้ ผสมผสานความแข็งแกร่งของโครงสร้างเข้ากับความอ่อนช้อยของเกลียวคลื่น และถือเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการใช้ “Mother of Pearl” (เปลือกมุก) จากฟาร์มมุกคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงความงามที่ยั่งยืน (Sustainability) และเกียรติยศเหนือกาลเวลาของสตรีไทย

ติดตามกิจกรรมโค้งสุดท้ายของ Miss World Thailand 2026 : The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ได้แบบต่อเนื่อง โดยวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เป็นกิจกรรม SPORT DAY (ชิงสิทธิ์ Fast Track) ณ Cloud 11 Park, 6 พฤษภาคม 2569 รอบ HEAD TO HEAD ท้าทายไหวพริบ ณ True Digital Park, 7 พฤษภาคม 2569 รอบ JUDGES INTERVIEW ห้องดำพิชิตใจกรรมการ, 8 พฤษภาคม 2569 JUNGLE WALK 2026 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ 10 พฤษภาคม 2569 การประกวดรอบตัดสิน (Final Round) ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ร่วมติดตาม และให้กำลังใจสาวงามทั้ง 23 คน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกได้ทาง Facebook : Miss World Thailand






























ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า
ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า
ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า
ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า
ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า
