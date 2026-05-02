ควีนมาเอง! “โอปอล” นำทัพ 23 สาวงาม MWT 2026 พลิกโฉมผ้าไทย ชูแคมเปญการกุศล พร้อมเปิดตัวมงกุฎเลอค่า

ปรากฏการณ์ความงดงามครั้งยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่ารันเวย์แฟชั่น เมื่อกองประกวด Miss World Thailand 2026 : The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานเดินแบบการกุศลสุดตระการตา “WORLD CHARITY FASHION SHOW By CP x The Mall Group” เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากล และระดมทุนช่วยเหลือสังคม งานนี้ได้ “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรชน์” กับ (CHUENJIT 2018 COMPANY LIMITED) ร่วมกับ V Square Clinic รังสรรค์แฟชั่นโชว์
โดยบรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความคึกคักและสง่างาม ซึ่งงานนี้ควีนมาเอง “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 นำทัพผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คน ร่วมถ่ายทอดความเจิดจรัสของผ้าไทยผ่านแคมเปญ “Together -Thai Textiles for Social Charity” กับการปรากฏตัวในชุดผ้าไทยของสาวงามทั้ง 23 คนที่ออกแบบโดยไทยดีไซเนอร์ ซึ่งเน้นการดึงเอกลักษณ์ผ้าทอจากภูมิภาคต่าง ๆ มาตีความใหม่ให้เป็น Modern Thai Silk ที่มีความเป็นสากล เรียบหรู และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สะท้อนศักยภาพ Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก
ก่อนปิดโชว์ด้วยฟินาเล่จากมิสเวิลด์ 2025 “โอปอล สุชาตา” ที่มาในชุดสุดอลังการจาก แบรนด์ SIRIVANNAVARI ภายใต้การรังสรรค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ถ่ายทอดคราฟต์แมนชิประดับเมซงจากอเตอลิเยร์และสถาบันอะคาเดมี ผ่านฝีเข็มนับพันสู่ลุคฟินาเล่ของคอลเลกชั่น Spring Summer 2025 อันวิจิตรตระการตา เติมเต็มด้วยจิวเวลรี่ชั้นสูงจาก Beauty Gems คอลเลกชั่น Treasure of Dreams ซึ่งทรงออกแบบอย่างประณีต สะท้อนศิลปะและฝีมือช่างอัญมณีไทยในระดับสากล
โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ผู้ชนะ Head to Head Fast Track และผู้ชนะ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 เพื่อสมทบทุนโครงการ Beauty with a purpose เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศล และส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาสตามเจตนารมณ์ของกองประกวดต่อไป
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ทุกคนรอคอย คือการเปิดตัวมงกุฎสำหรับผู้ชนะ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 จากแบรนด์ อมรภูเก็ตเพิร์ล (Amorn Phuket Pearl) มูลค่า 1,500,000 บาท ในคอนเซปต์ “Ocean Empress : Empress of the Andaman” มงกุฎในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เรือหัวโทง” สัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชายฝั่งภาคใต้ ผสมผสานความแข็งแกร่งของโครงสร้างเข้ากับความอ่อนช้อยของเกลียวคลื่น และถือเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการใช้ “Mother of Pearl” (เปลือกมุก) จากฟาร์มมุกคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงความงามที่ยั่งยืน (Sustainability) และเกียรติยศเหนือกาลเวลาของสตรีไทย
ติดตามกิจกรรมโค้งสุดท้ายของ Miss World Thailand 2026 : The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ได้แบบต่อเนื่อง โดยวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เป็นกิจกรรม SPORT DAY (ชิงสิทธิ์ Fast Track) ณ Cloud 11 Park, 6 พฤษภาคม 2569 รอบ HEAD TO HEAD ท้าทายไหวพริบ ณ True Digital Park, 7 พฤษภาคม 2569 รอบ JUDGES INTERVIEW ห้องดำพิชิตใจกรรมการ, 8 พฤษภาคม 2569 JUNGLE WALK 2026 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ 10 พฤษภาคม 2569 การประกวดรอบตัดสิน (Final Round) ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ร่วมติดตาม และให้กำลังใจสาวงามทั้ง 23 คน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกได้ทาง Facebook : Miss World Thailand