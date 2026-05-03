“แพท ณปภา” โดนทำของใส่! เชื่อว่าคนใกล้ตัวมากๆ ถามกลับเกลียดอะไรนักหนา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าในยุคนี้การทำของใส่ ก็ยังมีอยู่ให้เห็น เพราะล่าสุด แพท ณปภา ตันตระกูลได้ไลฟ์สดเล่าถึงพฤติกรรม ว่าเจ้าตัวน่าจะโดนของ โดยในเนื้อหานั้น มีคนมาบอกว่า บุคคลนี้ได้เอาชื่อนามสกุล และวันเดือนปีเกิด ไปให้พระทางเหนือเป็นคนทำพิธี ซึ่งชาวเน็ตก็แห่เข้าไปเมนต์ บอกว่าเป็นคนเดิมที่เป็นญาติใช่ไหม สาวแพทก็บอกว่าน่าจะใช่
“คือไปดูว่าจะให้แพทตกต่ำวันไหน และถ้าอยากให้แพทแพ้ ต้องทำของใส่วันไหน ก็คือคนเดิม เขาคิดว่าแพทไม่รู้เรื่อง และถามว่าทำไมถึงรู้เรื่องนี้ ก็มีคนรายงานไง เพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วรอบนึง มีคนถ่ายมาให้ดูเลยว่านี่คือวันเดือนปีเกิดของพี่แพทใช่ไหม เพราะเขาเอาใบนี้ที่เขียนวันเดือนปีเกิด ไปให้พระอาจารย์ที่เพชรบูรณ์ดู และก็เป็นชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดของแพทเลย
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เขาก็ไปเพชรบูรณ์อีกรอบ ไม่รู้ว่าเขาอิจฉาอะไรเรา ซึ่งนี่ก็เป็นคำถาม ที่แพทเองก็ถามกับตัวเองตลอดเวลา เขาก็มีบ้าน มีรถ มีรถตั้ง 3 คัน มีตึก มีร้านอาหาร มีทุกอย่างเลย แต่เขาเองก็ไม่เคยพอใจ และหลังจากที่เขาไปหาพระที่เพชรบูรณ์มา พอเขากลับมา ก็เริ่มพิธีการเมื่อกี้เลย ความโชคดีก็คือคุณพี (สามี) เห็นพฤติกรรมพอดี เขาเดินรอบบ้าน สวดอะไรก็ไม่รู้ และในมือถือของอะไรบางอย่าง คล้ายๆ ผ้าสีขาว และก็เดินมาหลังรถที่แพทขับประจำ ซึ่งกล้องวงจรปิดเห็นเลย พูดๆ และก็ไม่รู้โยนอะไรใส่รถ น่ากลัวไหม ซึ่งแพทไม่เคยไปเหยียบบ้านเขา ไม่เคยคุยกับเขาเลย แต่การกระทำเขาน่ากลัวเปล่า
ก็เคยถามเขานะ ว่าเป็นอะไรมากเปล่า เขาก็ตอบอึกอัก เขาก็ถามว่าทำไม นี่มันก็ที่ของพ่อของแม่กู มึงมีสิทธิ์อะไร ในใบเกิดแพท ก็เป็นพ่อแม่แพทเหมือนกัน”