XG อัปเกรดความมันส์ปักหมุด อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้! พร้อมส่งคลิปอ้อน ALPHAZ ไทย คอนเฟิร์มความยิ่งใหญ่ในเวิลด์ทัวร์ 'THE CORE' ดีเดย์ขายบัตร 6-8 พ.ค. นี้!!

เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากพลังงานระดับโลก! เมื่อ XG (Xtraordinary Genes) ศิลปินกลุ่มระดับไอคอนิกที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก ประกาศคัมแบ็กตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้งกับเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 2 "XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK"พร้อมยกระดับความมันส์สู่สเตจที่ใหญ่กว่าเดิม ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เพื่อฉลองความสำเร็จของอัลบั้มเต็มชุดแรก ‘THE CORE – 核’ ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ติดอันดับบนชาร์ต Billboard 200 ของสหรัฐอเมริกา
โดยล่าสุดสาวๆ XG ทั้ง 7 คนประกอบด้วย จูริน (JURIN), จิสะ(CHISA), ฮินาตะ (HINATA), ฮาร์วีย์ (HARVEY), จูเรีย (JURIA), มายะ (MAYA)และ โคโคนะ (COCONA) ได้ส่งคลิปวิดีโอทักทายส่งตรงถึงเหล่า ALPHAZ ชาวไทยด้วยความตื่นเต้นว่า
“สวัสดีค่ะ พวกเรา XG ค่ะ ALPHAZ ชาวไทย! ในที่สุด... พวกเรา XG กลับมาแล้วค่ะ พวกเราตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่า...เวิลด์ทัวร์ครั้งที่สองของพวกเรากำลังจะไประเบิดความมันส์ที่กรุงเทพฯ แล้วนะคะ! เตรียมตัวมาสัมผัสพลังแห่งตัวตนที่แท้จริงของพวกเราได้ที่งาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ค่ะ มาเจอกันที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะ รับรองว่าโชว์ครั้งนี้พิเศษ และยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอน! ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ! ALPHAZ ไทย...พร้อมมาคำรามไปกับพวกเราหรือยังคะ? แล้วมาเจอกันที่ THE CORE กันเยอะๆ นะคะ...คิดถึงที่สุดเลย! แล้วเจอกันที่กรุงเทพฯ นะคะ! บ๊าย บาย!”
สำหรับการกลับมาในครั้งนี้ XG พร้อมแล้วที่จะพาแฟนๆ ดำดิ่งสู่ "แก่นแท้" (Core) ของพวกเธอ ผ่านโปรดักชันที่อัปเกรดให้ยิ่งใหญ่และอลังการกว่าที่เคยมีมา ขนทัพเพลงฮิตที่ทุกคนรอคอยอย่าง ‘WOKE UP’, ‘LEFT RIGHT’ รวมถึงเพลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุดอย่าง ‘HYPNOTIZE’ และ ‘ROCK THE BOAT’ มาถ่ายทอดทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่เฉียบคม และพลังเสียงอันทรงพลังที่การันตีด้วยความสำเร็จจากการเป็น Headliner บนเวทีระดับโลกอย่าง Coachella 2025
เหล่า ALPHAZ เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อม! งานนี้จัดโดยผู้จัดยักษ์ใหญ่ “เออีจี พรีเซ้นต์ เอเชีย” (AEG Presents Asia) ร่วมกับ “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) พร้อมแล้วที่จะพา ALPHAZ ชาวไทยเข้าสู่ใจกลางจักรวาลของ XG ในงาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,500 บาท
แฟนๆ สามารถคว้าสิทธิ์จับจองที่นั่งก่อนใครในรอบ ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD・MONTHLY PAID MEMBERS PRESALE ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 23.59 น. และเปิดขายบัตรรอบ ALL ALPHAZ MEMBERS (INCLUDING FREE MEMBERS) PRESALE ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบ ALPHAZ Pre-Sale ได้ที่ http://xgalx.com/) สำหรับรอบจำหน่ายบัตรทั่วไป จะเริ่มเปิดขายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com หรือ เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา Call Center 02-262-3456
ห้ามพลาด! โอกาสที่จะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับฝูงหมาป่า XG ในโชว์ที่โลกต้องจับตามอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok: @imethailand , X และ Instagram: @ime_th