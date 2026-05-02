กรี๊ดสุดปอด “โบ๊ท-โอ๊ต” ส่งต่อความฟิน พร้อมปล่อยซีรีส์ใหม่เสิร์ฟต่อความร้อนแรง

ทำเอาสตูดิโอของคมชัดลึกเล็กไปทันตาเลยทีเดียว เมื่อสองหนุ่มสุดฮอต “โบ๊ท ยงค์ยุทธ” และ “โอ๊ต ภาสกร” คู่จิ้นสุดร้อนแรงจากซีรีส์ “ไหยเฮียไม่ชอบเด็ก” ที่กวาดเรตติ้ง และตกแฟน ๆ ทั้งในและต่าประเทศได้มาเยือนในรายการ Road TO KCL ที่ได้ 2 พิธีกรอย่าง “ฟีน์ รัชษนนท์” และ “ปูน ทัศนียา” มาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม
ซึ่งในครั้งนี้ทั้งสองหนุ่ม ก็ได้พูดถึงกระแสตอบรับจากแฟน ๆ จากซีรีส์เรื่องก่อน จนทำให้นาทีนี้แทบจะต้องติดปีกเป็นนกเลยทีเดียว เพราะได้ไปจัดกิจกรรมแฟตมีตติ้งในหลาย ๆ ประเทศแทบจะทั้งปี และหลังจากที่ทิ้งช่วงให้แฟน ๆ คอยซีรีส์ เรื่องใหม่มานานล่าสุด สองหนุ่มก็ได้บอกข่าวดีใยรายการว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่ชื่อว่า “KNOT THE SERIES“ ที่พร้อมจะลงจอให้ชมเร็ว ๆ นี้
โดยหนุ่มโบ๊ท ได้พูดถึงบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้ว่า
”เป็นเรื่องที่ทำการบ้านมาเยอะมากเพราะ เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับ มัลติเวิร์สของโอเมก้า มาก่อน ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าตัวเราเป็นยังไง และการรับรู้และสัมผัสที่เรามีต่อคู่ของเราคืออะไร การผูกพันธะสัญญาคืออะไร ก็เป็นอะไรใหม่ ๆ ที่อยากให้แฟน ๆ รอชม“
ซึ่งหนุ่ม โอ๊ต ก็ได้เสริมถึงบทเลิฟซีนที่จะแฟน ๆ จะไก้ชมกันว่า
”เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า เลิฟซีนจะมีความร้อนแรงมากกว่าเดิม และเรื่องราวความรักที่จะไม่ใช่แบบไหนเฮียแล้ว จะเป็นความรักที่มีความลึกซึ้ง และตัวบทก็ท้าทายกว่าเดิมมาก ๆ อยากให้ทึกคนได้ลองติดตามชมกัน“
สำหรับใครที่รอผลงานของสองหนุ่ม ก็รอชมกันได้ในซีรีส์ เรื่อง "KNOT THE SERIES" ที่รับประกันความแซ่บที่มากขึ้นอย่างแน่นอน
