ล็อควันด่วน!! ไอดอลรุ่นใหม่ NEXZ เตรียมระเบิดความมันส์กับโชว์เคสครั้งแรกในไทย NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT in BANGKOK ปักหมุด 4 ก.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! NEXZ (เน็กซ์จี) โกลบอลบอยกรุ๊ปมาแรงแห่งยุคภายใต้สังกัด JYP Entertainment ที่เพียบพร้อมด้วยสกิลและวิชวลแบบทำถึง! ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ โทโมยะ (TOMOYA), ยู (YU), ฮารุ (HARU), โซกอน (SO GEON), เซย์ตะ (SEITA), ฮยูอิ (HYUI) และ ยูกิ (YUKI) เตรียมยกโชว์สุดพิเศษบินตรงสู่ประเทศไทย กับงาน NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT in BANGKOK โดยผู้จัดคุณภาพอย่าง BNJ Entertainment และ FriedRice Entertainment ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์

พร้อมมอบประสบการณ์โชว์เคสสุดพิเศษครั้งแรกให้แฟนคลับ "NEX2Y" (เน็กซ์ตี้) ทั่วโลกได้สัมผัส การกลับมาครั้งนี้มาพร้อมซิงเกิลอัลบั้มชุดที่ 2 "Mmchk" ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรง ด้วยคอนเซ็ปต์สุดยูนีคที่สะกดทุกสายตา และซาวด์ดนตรีที่สะท้อนตัวตนของวงได้อย่างชัดเจน โดยในอัลบั้มประกอบด้วย 3 แทร็ก ได้แก่ "Mmchk" , "HYPEMAN" และ "Mmchk (English Version)" พร้อมโชว์ศักยภาพทางดนตรีของสมาชิก เมื่อ YUKI, HYUI และ TOMOYA มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่ที่มากฝีมือและโดดเด่นแบบสุด ๆ

ก่อนหน้านี้ NEXZ ได้ปล่อยคอนเทนต์ทีเซอร์ผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างกระแสความตื่นเต้นไปทั่วโลก และต่อยอดสู่การจัด GLOBAL SHOWCASE ในหลายเมืองสำคัญของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ไทเป, ฮ่องกง และกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการขยายฐานแฟนคลับในระดับสากล

NEXZ แจ้งเกิดจากรายการออดิชั่นชื่อดัง Nizi Project Season 2 ในปี 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Next Z (G)eneration ที่ตั้งเป้านำเสนอพลังของคนรุ่นใหม่ผ่านดนตรีและการแสดงที่ไม่ซ้ำใครพวกเขาเปิดตัวในปี 2024 กับอัลบั้ม Ride the Vibe และเดินหน้าปล่อยผลงานต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Keep on Moving, NALLINA, O-RLY?, One Bite และ Beat-Boxer พร้อมคว้ารางวัล “ASEA THE BEST NEW ARTIST” จาก Asia Star Entertainer Awards 2025 ตอกย้ำความแรงในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชีย

งาน NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT in BANGKOK ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้สัมผัสเสน่ห์แบบ "Not Typical" ของทั้ง 7 หนุ่มแบบเป็นกันเอง บัตรราคา 3,500 บาท และ 2,500 บาท เริ่มจำหน่ายบัตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทาง storebnjent.com

4 กรกฎาคมนี้ ล็อกคิวให้พร้อม แล้วมาสร้างโมเมนต์พิเศษไปด้วยกันกับ NEXZ ในโชว์เคสสุดพิเศษ ครั้งแรกในประเทศไทย

