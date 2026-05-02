ล็อควันด่วน!! ไอดอลรุ่นใหม่ NEXZ เตรียมระเบิดความมันส์กับโชว์เคสครั้งแรกในไทย NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT in BANGKOK ปักหมุด 4 ก.ค. นี้

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! NEXZ (เน็กซ์จี) โกลบอลบอยกรุ๊ปมาแรงแห่งยุคภายใต้สังกัด JYP Entertainment ที่เพียบพร้อมด้วยสกิลและวิชวลแบบทำถึง! ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ โทโมยะ (TOMOYA), ยู (YU), ฮารุ (HARU), โซกอน (SO GEON), เซย์ตะ (SEITA), ฮยูอิ (HYUI) และ ยูกิ (YUKI) เตรียมยกโชว์สุดพิเศษบินตรงสู่ประเทศไทย กับงาน NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT
พร้อมมอบประสบการณ์โชว์เคสสุดพิเศษครั้งแรกให้แฟนคลับ "NEX2Y" (เน็กซ์ตี้) ทั่วโลกได้สัมผัส การกลับมาครั้งนี้มาพร้อมซิงเกิลอัลบั้มชุดที่ 2 "Mmchk" ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรง ด้วยคอนเซ็ปต์สุดยูนีคที่สะกดทุกสายตา และซาวด์ดนตรีที่สะท้อนตัวตนของวงได้อย่างชัดเจน โดยในอัลบั้มประกอบด้วย 3 แทร็ก ได้แก่ "Mmchk" , "HYPEMAN" และ "Mmchk (English Version)" พร้อมโชว์ศักยภาพทางดนตรีของสมาชิก เมื่อ YUKI, HYUI และ TOMOYA มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่ที่มากฝีมือและโดดเด่นแบบสุด ๆ
ก่อนหน้านี้ NEXZ ได้ปล่อยคอนเทนต์ทีเซอร์ผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างกระแสความตื่นเต้นไปทั่วโลก และต่อยอดสู่การจัด GLOBAL SHOWCASE ในหลายเมืองสำคัญของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ไทเป, ฮ่องกง และกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการขยายฐานแฟนคลับในระดับสากล
NEXZ แจ้งเกิดจากรายการออดิชั่นชื่อดัง Nizi Project Season 2 ในปี 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Next Z (G)eneration ที่ตั้งเป้านำเสนอพลังของคนรุ่นใหม่ผ่านดนตรีและการแสดงที่ไม่ซ้ำใครพวกเขาเปิดตัวในปี 2024 กับอัลบั้ม Ride the Vibe และเดินหน้าปล่อยผลงานต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Keep on Moving, NALLINA, O-RLY?, One Bite และ Beat-Boxer พร้อมคว้ารางวัล “ASEA THE BEST NEW ARTIST” จาก Asia Star Entertainer Awards 2025 ตอกย้ำความแรงในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชีย
งาน NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT
4 กรกฎาคมนี้ ล็อกคิวให้พร้อม แล้วมาสร้างโมเมนต์พิเศษไปด้วยกันกับ NEXZ ในโชว์เคสสุดพิเศษ ครั้งแรกในประเทศไทย
