เริ่ดไม่ไหว! แก้ม – อ๊อฟ  โชว์ไฟลุก COVER NIGHT LIVE : GATSBY GALA สะกดทั้งรัชดาลัย

พูดได้คำเดียวว่าเริ่ด! เล่นใหญ่ระดับรัชดาลัยไม่เกินจริงสำหรับ COVER NIGHT LIVE : GATSBY GALA ฟรีคอนเสิร์ตของ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม แห่งบ้าน ATIME ที่จัดเต็มอย่างสวยงาม โดยมี แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น และ อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ มาประชันเพลงคัฟเวอร์ให้ร้อนแรงในระดับกาลา จนขนลุกกันไปทั้งเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เมื่อวันก่อน
เปิดเวทีด้วยเพลง บัลลังก์เมฆ แค่เพลงแรกทั้ง แก้ม และ อ๊อฟ ก็ทำเอาทุกคนอึ้งกับพลังเสียงที่มาเต็มระดับรัชดาลัย ก่อนส่งให้ อ๊อฟ เปิดเวทีโชว์เดี่ยวไปก่อนแบบไม่มีออมแรง ขนทั้งเพลงซิกเนเจอร์ เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย / ที่สูง และเพลงคัฟเวอร์อีกเพียบ ถ้าเราได้เจอกัน / รักแรก / ไม่ตายหรอกเธอ และเพลง ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ที่อินเนอร์ดีจัด! เพลงนี้ อ๊อฟ รีเควสขอร้องเองเพราะอยากร้องมานาน
เสิร์ฟต่อด้วย แก้ม ที่จัดโชว์สมมงระดับควีนในเพลง Flame ด้วยโชว์สุดแกรมพร้อมแดนเซอร์ รวมทั้ง ความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ และอีกหลายเพลงที่ตั้งใจเลือกมาฝากแฟนๆกรีนเวฟโดยเฉพาะทั้งเพลง ฝุ่น / ฟ้าเปลี่ยนสี / ใจชาชาไต่ระดับความพีคกันต่อในเพลง แก้บน จังหวะโจ๊ะๆได้ใจแบบติดแกรมสุดๆ
เข้าช่วงท้ายเปิดฟลอให้ไฟลุกกันอีกสักรอบกับซีนดูเอทเพลงคัฟเวอร์อย่าง Burn ทั้ง แก้ม และ อ๊อฟ ช่วยกันใส่ความสนุกแบบเต็มแม็ก สมกับเป็น Cover Night Live ประเดิมต้นปีของกรีนเวฟที่ตั้งใจเสิร์ฟให้ทุกคนได้แฮปปี้ เก็บครบทุกโมเม้นท์ความประทับใจจริงๆ