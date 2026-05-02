“ม้า อรนภา” ฟาดใคร? หลังเห็นโพสต์ “อ๋อม สกาวใจ” คอมเมนต์ทันที “ไม่รู้อะไรสักเรื่องเลย แต่เห่า”

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาท็อปปิกแห่งชาติ คงหนีไม่พ้นเรื่อราวของ “ทุเรียน” ที่แม่ค้าเงินล้าน “พิมรี่พาย” เอามาไลฟ์ขาย โดยก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นก็เพราะมีคลิปการพูดคุยกับ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เลยยิ่งทำให้หลายคนจับตามอง พร้อมพุ่งจะเข้ามาเอาแสงหรือเปล่า? แต่บางส่วนก็มองว่า “เพื่อนรัก” หรือคนซื้อไม่ได้บ่น แต่รอเอฟทุเรียนราคา 100 บาท ต่างจากคนที่บ่น ที่ไม่รู้ว่าได้เอฟหรือเปล่า หรือรอจะทำคอนเทนต์อย่างเดียว
ล่าสุด “ป้าเดย์ ฟรีแมน” ก็ได้แคปโพสต์ของ “อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์” ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “แก้ปัญหาแบบรวย รวย แหละ!” พร้อมข้อความ ”เมื่อ ”ทุเรียน” กลายเป็น ”เผือกร้อน” โยนไปโยนมา...ราคาพัง คนซวยคือชาวสวน”
ด้าน เดย์ ฟรีแมน ก็ได้เขียนแคปชั่นตอกกลับไปว่า “ไอ้ที่เป็น เผือก นี่น่าจะเป็นคนมากกว่า เพราะทุเรียนก็คือทุเรียน เขาก็โยนไปโยนมาตั้งแต่ตัดคาต้นแล้ว อยู่ที่คนโยนเขาเข้าใจ เขาฉลาดโยนอย่างไร ไม่ทำให้ทุเรียนเสียหาย อยากรู้เหมือนกันว่า แก้ปัญหาแบบจน จน เขาทำอย่างไร คงไม่ใช่ถ้าไม่มีเกินร้อยก็ไม่ต้องแดxหรอกนะ“
แต่ความแซบ! ทำให้เผือกชิ้นนี้ร้อนเข้าไปอีก! ก็เมื่อ “ม้า อรนภา กฤษฎี” เข้ามาเมนต์ใต้โพสต์ของเดย์เหมือนทิ้งบอมบ์ ว่า “ไม่รู้อะไรสักเรื่องเลย แต่เห่า” เจ้าของโพสต์ตอบกลับทันที “ไม่งั้นเขาไม่โยนกระดูกให้แทะสิคะ”
และคอมเมนต์ก็แตกไปในสองทิศทาง ว่าใครสะดวกเป็นทีมใคร?