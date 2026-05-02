โศกนาฏกรรมซ้ำเติม “หลี่ ฉีเหยียน” พ่อเสียชีวิตกะทันหัน หลังลูกชายพิการจากเหตุเวทีถล่ม ครอบครัววิกฤตหนัก

แดนเซอร์ฮ่องกง หลี่ ฉีเหยียน เผชิญชะตากรรมซ้ำซ้อน หลังบิดาเสียชีวิต ขณะภาระค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูง ครอบครัวเข้าสู่ภาวะวิกฤตทั้งการเงินและจิตใจ
เหตุการณ์สะเทือนใจยังคงถาโถมใส่ หลี่ ฉีเหยียน หรือ “อาโม่” อดีตแดนเซอร์ของวง MIRROR หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเวทีถล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ล่าสุดครอบครัวต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อบิดา หลี่ เซิ่งหลิน เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุ วงการบันเทิงฮ่องกงต้องช็อกจากอุบัติเหตุระหว่างคอนเสิร์ต เมื่อจอ LED ขนาดใหญ่หนักกว่า 600 กิโลกรัมตกลงมาบนเวที ส่งผลให้หลี่ ฉีเหยียนได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทั้งเลือดออกในสมอง กระดูกสันหลังส่วนคอหัก และเส้นประสาทเสียหาย เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดมากถึง 10 ครั้ง รวมถึงการปลูกถ่ายเส้นประสาทและผ่าตัดกระดูกสันหลัง แม้จะรอดชีวิตมาได้ แต่ต้องกลายเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไป และต้องใช้รถเข็นตลอดชีวิต
ความสูญเสียยังไม่สิ้นสุด เมื่อบิดาของเขา ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลลูกชายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจเรื้อรังเมื่อเดือนก่อน ก่อนอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจากภาวะแทรกซ้อน เช่น ไข้ อาเจียน และหายใจลำบาก จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและใช้เครื่องช่วยชีวิต แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาอันสั้น
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พ่อแม่ของหลี่ ฉีเหยียนดูแลเขาอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล โดยบิดาถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อทุ่มเทดูแลลูกชายเต็มเวลา เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายผู้ดูแลมืออาชีพได้ รายงานระบุว่าค่ารักษาพยาบาลรายเดือนพุ่งสูงถึงหลักล้านดอลลาร์ฮ่องกง และเงินชดเชย 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่เคยได้รับก็ถูกใช้หมดไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ บิดาของเขายังได้ยื่นฟ้องบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รวม 12 แห่ง เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติม ท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด โดยมีนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม การจากไปของเขาซึ่งเป็นตัวแทนหลักในคดี ทำให้อนาคตของกระบวนการยุติธรรมยิ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
หลังการสูญเสียครั้งนี้ ภาระการดูแลหลี่ ฉีเหยียนตกอยู่กับมารดาสูงวัยเพียงลำพัง ซึ่งมีรายงานว่าอยู่ในสภาพอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะเดียวกัน ชีวิตส่วนตัวยังเผชิญแรงกระแทกเพิ่มเติม เมื่อเขายุติการหมั้นหมายกับแฟนสาว นักร้อง ซู จื่อชิง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากคบหากันมานานจนมีแผนแต่งงาน
ก่อนเกิดเหตุ หลี่ ฉีเหยียนเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแดนเซอร์และนักออกแบบท่าเต้นดาวรุ่งของฮ่องกง เคยร่วมงานกับศิลปินชั้นนำจำนวนมาก และมีอนาคตสดใสในวงการบันเทิง แต่ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงอย่างน่าเศร้าจากอุบัติเหตุครั้งนั้น