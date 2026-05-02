มีทั้งเริ่ดและไม่เริ่ด! ส่องรีวิวเพื่อนรักซื้อทุเรียนกับ “พิมรี่พาย” เจ้าตัวลั่นพร้อมรับเคลมหากได้ของไม่ดี

หลังจากแข่งเอฟทุเรียน “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังในแคมเปญ “เทศกาลทุเรียนไทย เพื่อคนไทย” กันมันมือในติ๊กต๊อกและเฟซบุ๊กของเจ้าตัว ไม่สนดรามาขายทุเรียนลูกละ 100 บาท 1 ล้านลูก ทำตลาดพังหรือไม่ สรุปทุเรียนพรีเมียมเหมือนที่โปรโมตหรือทุเรียนป๊อกแป๊ก ซึ่งตอนนี้ทุเรียนหลากหลายราคาซึ่งเป็นทุเรียนร้านน้องพะแพง ร้านที่พิมรี่พายนำมาปักตะกร้าในไลฟ์ทยอยถึงมือเพื่อนรักหรือลูกค้าของพิมรี่พายกันแล้ว มีทั้งดรามาจกตา ขนาดทุเรียนไม่ตรง ขมกินไม่ได้ แต่ก็มีลูกค้าอีกจำนวนมากที่ได้สินค้าตรงปก
ล่าสุดเฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “ใครได้ไม่เริ่ด ไม่ตรงตามไลฟ์สด บอกเลยค่ะ รอเครมอยู่” และยังย้ำอีกว่า “ทีมงานก็เร่ง เมื่อวานแพ็คเร็วจัดออกไป 60,000 บ้าน ทุเรียนนะเว้ยไม่ใช่น้ำหอม มีตำหนิบ้างเป็นธรรมดารอเคลมลูกค้าอยู่นะจ๊ะมีปัญหาไม่พรือจัดให้”
ซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าว มีลูกค้าเข้ามารีวิวเป็นจำนวนมาก มีทั้งเริ่ดและไม่เริ่ด และส่วนใหญ่ยังต้องรออีกนานกว่าทุเรียนจะมาถึงมือ รวมทั้งมีคนเข้ามาขอบคุณแทนเกษตรกรไทย อย่างน้อยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย