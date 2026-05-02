“เบิร์ด” แฟน “แตงโม” ตัดพ้อชีวิตในวันเกิดอายุครบ 40 ปี สูญเสียคนที่รัก 4 คน - ไร้ทรัพย์สิน แต่ภูมิใจที่ “ไม่มีหนี้” ตามคำสอนแม่

เป็นวันเกิดอายุครบ 40 ปีที่เงียบเหงาเหลือเกิน สำหรับ “เบิร์ด เทคนิค” แฟน “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” หลังชีวิตเผชิญความสูญเสียในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เสียแฟน เสียแม่ เสียย่า เสียปู่ บททดสอบที่หนักหนา โดยเบิร์ดยังยอมรับแบบไม่อายว่าตนเองไม่มีทรัพย์สินอย่างบ้าน รถ หรือเงินทอง ยังไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ยึดถือเป็นความภูมิใจสูงสุดคือ “การไม่มีหนี้สิน” ตามคำสอนของแม่
“วัดเกิดปีนี้เงียบกว่าทุกปีเลย แม่ไม่อยู่เบิร์ธเดย์มา 2 ปีแล้วแฟนก็ไม่อยู่เบิร์ดเดย์มา 5 ปีแล้วคุณย่าก็ไม่อยู่ 3 ปีล่ะ คุณปู่ก็ไม่อยู่ในปีนี้ เกิดปีนี้รู้สึกเหงามาก
แต่ก็สู้ไป ไม่ได้อยากเป่าเค้กหรืออยากได้ของขวัญเลย อยากให้คนที่เรารักอยู่ด้วยกับมาก็ทำไม่ได้
แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี คือ ผมสูญเสียเรื่องหนักๆ ไปหมดแล้วผ่านมาแล้วเรื่องหนักๆ ทั้งหลาย บททดสอบนี้มันหนักจริงๆ นะ มันมาไวไปหรือเปล่า แต่ก็คิดแบบนี้ว่า คงไม่หนักไปกว่านี้อีกแล้วล่ะ
ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเองนะ
เห็นผมหัวเราะยิ้มแย้มแต่จริงๆ ต้องฝืนขนาดไหนไม่มีใครรู้ ว่าข้างในผมมันแย่มากแค่ไหน
ปีนี้อายุครบ 40 ขวบแล้ว ยังไม่มีอะไรซะอย่างบ้านรถเงินทอง ก็ไม่มี อนาคตก็ไม่รู้เป็นยังไงด้วย แต่ที่รู้คือห้ามมีหนี้สิน
ไม่มีหนี้ด้วยคือโชคดีของเรา ที่แม่สอนมาว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่ลูกอย่ามีหนี้สินนะ ไม่มีหนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เด็กเราก็จำคำนี้มาตลอด แต่เรื่องดูแลสุขภาพผมไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองให้ดี แต่เรื่องการที่เราไม่มีหนี้อะผมจำและทำตามคำสอนแม่มาตลอดเลยนะ
ผมไม่ได้คนดีหรือคนเก่งอะไร แต่ผมไม่เคยยืมเงินใคร หรือติดเงินใคร ไม่เคยโกงใคร ไม่เคยขโมยของใคร ถึงผมไม่มีผมก็ไม่เคยไปขอเงินใครฟรีๆ หรือยืมเงินใครเลย
ปีนี้ขอให้สุขภาพใจกายตัวเองดีขึ้นพอแล้ว มีอะไรดีดีเข้ามา ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ พบเจอในสิ่งที่ดี ขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรสุขภาพแข็งแรงสุขกายใจ นะคับ สู้ไปด้วยกันนะคับ✌️”
ขณะที่ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ “Hbd นะคะ กอดๆๆ” รวมทั้ง “บีม ศรัณยู ประชากริช” ที่เมนต์ว่า “สุขสันต์วันเกิดนะครับ ขอให้มีเส้นทางชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ” และ “อะตอม สัมพันธภาพ” เพื่อนสนิทแตงโม ที่เมนต์ว่า “สุขสันต์วันเกิดนะครับ”