“มิวกี้ ไปรยา” เปิดใจทั้งน้ำตา ชีวิตตกอับ 2 ปี ขายแบรนด์เนมเลี้ยงลูกหลังเลิกสามี (คลิป)

ถึงกับทำให้สาวมั่นอย่าง “มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข” ต้องหลั่งน้ำตาผ่านโซเชียล บอกเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองที่ถึงขั้นตกอับมา 2 ปีเต็ม เริ่มตั้งแต่เลิกกับอดีตสามี แถมต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิในการเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียว และสิ่งที่เคยตกลงกันไว้ก็ไม่เคยเป็นไปตามข้อตกลง
ทุกวันนี้ตนเหลือแค่บ้านหลังเดียว ขายแบรนด์เนมทุกชิ้นที่เคยมีเพื่อประทังชีวิตมา 2 ปี พร้อมบอกว่าแอบน้อยใจบางแบรนด์ที่เคยไปช่วยไลฟ์ขายของจนขายดิบขายดี แต่พอตอนนี้ตนไม่ได้มีกระแสเหมือนเดิม กลับไม่เคยนึกถึงกัน แต่ก็ขอบคุณบางแบรนด์ที่ไม่เคยทิ้ง และยื่นมือเข้าช่วยเหลือ บอกที่ออกมาพูดไม่ใช่เพื่อมาของาน แต่อยากให้นึกถึงกัน เพราะตนยังคงชอบขายของ ยังคงไปร่วมไลฟ์ขายของได้กับทุกแบรนด์เหมือนเดิม