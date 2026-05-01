เปิดความจริง “สายเชีย จน เครียด กินเหล้า” ไม่ใช่นักธุรกิจที่ดินกว่า 100 ไร่ แค่นอมินี รับเงินเดือนละ 1.5 หมื่น!

คดีพลิกกันเลยทีเดียว! เพราะวันนี้ “สายเชีย วงศ์วิโรจน์”เจ้าของสโลแกน “จน เครียด กินเหล้า” สตั๊นท์แมนชาวไทย ที่มีผลงานระดับโลก ร่วมงานกับนักแสดงฮอลีวูดมากมาย ซึ่งวันนี้ (1 พ.ค.) ได้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อลงบันทึกประจำวัน ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ”หาดทรายขาว“ อีกต่อไป
โดยเจ้าตัวได้เล่าว่า เมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีนักธุรกิจที่รู้จักคนนึงชักชวนไปทำอสังหาฯ แบ่งขายที่ดินใน จ.นครปฐม โดยให้เงินเดือน 15,000 บาท ออกรถยนต์มา 1 คัน เป็นชื่อเขาแต่ตนเป็นคนผ่อนค่างวด จากนั้นธุรกิจก็เป็นไปได้ไม่ค่อยดี ต่อมาได้มีไอเดียสร้างชายหาดขึ้นมา โดยใช้ตนโปรโมตจัดงานวันเกิด และออกตัวเป็นเจ้าของหาด ตนก็โปรโมตเต็มที่ไปออกรายการต่างๆ จนประสบความสำเร็จ มีคนมาเที่ยวชมมากมาย
จากนั้นตนจึงได้ขอเพิ่มเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 35,000 บาท เขาก็ยินยอม แต่ไม่มีเงินปันผลประจำปีให้ เงินเดือนที่ได้ก็ใช้อยู่กิน ผ่อนรถ เติมน้ำมัน ใส่ซองงานแต่ง งานศพ งานวันเกิดในนามหาดทรายขาว ตนทุ่มเททุกอย่างจนเงินไม่มีเหลือ รถก็ถูกยึด เป็นหนี้เป็นสิน งานด้านบันเทิงก็ไม่ค่อยมี จึงถอยออกมา ก่อนมาแจ้งลงบันทึกประจำวันกับตำรวจกองปราบว่าขณะนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับหาดทรายขาวอีกแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่ยังไม่รับลงบันทึกประจำวัน เนื่องจาก สายเชีย ยังมีชื่อในโฉนดบางแปลงของ “หาดทรายขาว” ร่วมกับคนอื่น ๆ อีก 3-4 คน จึงแนะนำให้กลับไปปรึกษากับทีมกฎหมายก่อน
จากนั้นชาวโซเชียลก็ไปขุดคลิป ที่เจ้าตัวเคยไปออกรายการ PERSPECTIVE ของ “เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์” ที่ออนแอร์ไปประมาณ ปี 2564 ซึ่งเป็นการเปิดใจ สายเชีย หลังสังคมชื่นชม ว่าจากนักแสดงตัวประกอบ สู่นักธุรกิจเจ้าของที่ดินกว่า 100 ไร่ จนมาเปิด “หาดทรายขาว” โดยที่มาของหาดทรายนี้ เริ่มจากที่ว่าเจ้าตัวอยากจัดวันเกิดส่วนตัว น้องที่รู้จักกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขุดเนรมิตหาดทรายให้ ซึ่งใช้เวลาภายใน 20 วัน
โดยใช้ชื่อโปรเจกต์ “สยามชัย หาดทรายขาว” โครงการนี้ไม่ใช่แค่ที่พักผ่อน แต่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 438 ไร่ โดยแบ่งมาทำส่วนของหาดทรายประมาณ 40 ไร่ และก่อนที่จะมีโควิด มีคนมาเที่ยวที่นี่ สูงสุดกว่า 1 หมื่นกว่าคน และเจ้าตัวได้เล่าต่อว่าจุดเริ่มต้นที่มาลงทุนเป็นหุ้นส่วน เริ่มจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์ แล้วมาร่วมลงทุนในโปรเจกต์นี้ จนทำให้หลายคนที่ได้รับทราบข่าว พร้อมชมว่าเก็บเงินจากการเป็นนักแสดง สู่บทบาทใหม่เป็นเจ้าของที่ดินกว่า 100 ไร่
แต่ในวันนี้ความจริงปรากฎ เป็นแค่นอมินี รับหน้าที่ออกหน้าว่าเป็นเจ้าของ เพื่อดึงดูดให้คนมาเที่ยว หรือพูดง่ายๆ ก็คือพรีเซ็นเตอร์เท่านั้น และล่าสุดทีมงานของสายเชียเอง ยังมาบอกนักข่าวว่า เมื่อวันก่อนเจ้าหนี้เพิ่งมายึดรถไป ยิ่งทำให้ตัวเครียดไปกว่าเดิม บวกกับตอนนี้ไม่มีใครจ้างแสดงเลย