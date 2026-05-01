Advice พลิกเกมค้าปลีกไอทีรับวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งแคมเปญ “ใจแลกใจ” ประกาศจุดยืน “ซ่อมก่อนซื้อ”

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นรอบด้านได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของผู้บริโภค แอดไวซ์ (Advice) ผู้นำศูนย์รวมสินค้าและบริการไอทีครบวงจรระดับประเทศ มองเห็นว่าความท้าทายนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของกำลังซื้อที่ลดลง แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ธุรกิจต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย สู่การเป็น "คู่คิด" ที่ช่วยหาทางออกและแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแคมเปญ “ใจแลกใจ ของต้องใช้... Advice ต้องช่วย” ซึ่งสะท้อนมุมมองการบริหารธุรกิจที่เชื่อว่า ระบบนิเวศค้าปลีกจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคฐานรากได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงในยามวิกฤต โดยเน้นการยื่นมือเข้ามาช่วยรักษาความต่อเนื่องให้ชีวิตและธุรกิจของลูกค้าสามารถเดินหน้าต่อไปได้
“ศรัณย์ ปัญหา” ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารด้านการขาย บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์เบื้องหลังแคมเปญนี้ว่า “เราตระหนักดีว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีในวันนี้ คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนรายได้และอนาคตของหลายครอบครัว ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง Advice ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย แต่เราคือ 'พาร์ทเนอร์ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์' นโยบายสำคัญที่เรายึดมั่นคือการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ หากอุปกรณ์เดิมยังพอใช้งานได้ เราจะแนะนำให้ซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานก่อนเสมอ เพื่อมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า และไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้ามาจากที่ใด Advice ก็พร้อมเปิดประตูต้อนรับด้วยมาตรฐานเดียวกัน”
“ในจังหวะที่ทุกคนต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ การได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดคือสิ่งสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ไอทีกลายมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต แคมเปญ ‘ใจแลกใจ’ เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ต้องการยืนหยัดเป็นคู่คิดให้กับผู้บริโภค เพราะเราเชื่อมั่นว่า การเคียงข้างและช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ คือการสร้างรากฐานความผูกพันที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจสามารถก้าวเดินต่อไปและเติบโตด้วยกันได้อย่างมั่นคง”
สิทธิประโยชน์แคมเปญ “ใจแลกใจ ของต้องใช้... Advice ต้องช่วย”
• ซ่อมก่อนซื้อ ยื้อให้สุด: ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการมอบส่วนลดค่าแรงงานซ่อม 15% พร้อมประเมินอาการตามจริงหากซ่อมคุ้มกว่าซื้อใหม่ ช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมยื้ออายุการใช้งานให้ถึงที่สุด
• หั่นราคา "ของต้องใช้": สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องซื้อใหม่Advice ได้จัดโซลูชัน Work From Anywhere ลดราคาสินค้าไอทีสูงสุดถึง 47% โดยคัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการเรียน เพื่อให้ได้สเปคที่คุ้มค่าและจบได้ตามงบประมาณ
• เสริมสภาพคล่องทางการเงิน: นำเสนอทางเลือกในการบริหารค่าใช้จ่ายด้วยโปรโมชันผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด36 เดือน รวมถึงโปรโมชันที่เอื้อต่อผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้เบาบางที่สุด
• ตัดค่าใช้จ่ายแอบแฝง: มอบความคุ้มค่าแบบเบ็ดเสร็จ ซื้อคอมพิวเตอร์เซ็ต แถมฟรีจอมอนิเตอร์ หรืออุปกรณ์เมาส์และคีย์บอร์ด หมดกังวลเรื่องการซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
แคมเปญ “ใจแลกใจ ของต้องใช้... Advice ต้องช่วย” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพยุงคนไทยให้ก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2569 ที่ร้าน Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์