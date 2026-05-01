สวนก็สวย คนก็สวย! “ญาญ่า“ พาเก็บผักชิลๆ แต่ชุดเริ่ดเกินต้าน (คลิป)

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ชิลๆ แต่ความสวยไม่ชิลไปด้วย สำหรับเจ้าสาวป้ายแดง “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ก็ยังคงออร่าจับเสมอ
ล่าสุด “แม่ปลา” คุณแม่ของนางเอกสาว ได้โพสต์คลิปขณะลูกสาวพาเดินชมสวนครัวที่บ้านพักเขาใหญ่ พร้อมลงมือเก็บผักแบบสบายๆ โดยเขียนแคปชั่นไว้ว่า “พามาชมสวนครัวของพี่ญ่า ❤️ สวยมากกกก ว่ามั้ย 🥦🥬🥒”
งานนี้แฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า “สวนก็สวย คนก็สวย” เพราะมองเพลินไปหมดทุกมุม โดยเฉพาะชุดเก็บผักของ “ญาญ่า” ที่ดูสวยเป๊ะเกินต้าน จนหลายคนแอบแซวว่าชุดเก็บผักเริ่ดมาก แค่เก็บผักต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอ
