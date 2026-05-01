“เจเจ” ลั่น! แม้จะต้องเลิกกัน “ต้าเหนิง” ก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิต

แม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะ ว่าสรุปแล้วความรักของทั้งสองคน คือ “เลิกกัน” ตามที่เขากันลือไหม? แต่หลังจากที่ “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” ไปออกรายการ แฉ และพิธีกรอย่าง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” บอกว่าจะไม่ถามเรื่องถึงประเด็นข่าวลือเรื่องนั้น แต่หลายคนก็สังเกตเจเจว่าเหงื่อไหล ทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่า ถ้าไม่มีอะไร ก็ตอบว่าไม่มีอะไร? แต่นี่ดูเหมือนมีอะไร ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบ
ล่าสุดชาวเน็ตก็ไปขุดคลิปที่ เจเจ เคยให้สัมภาษณ์กับ “ท็อปแท็ป ณภัทร โชคจินดา” พูดถึงประเด็นนี้ว่า ถ้าวันนึงต้องเลิกกับ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” แล้วสถานะต่อไปคืออะไร รวมไปถึงการทำบริษัทร่วมกัน จะมีปัญหาไหม?
“เขาก็เป็นหนึ่งคนที่สำคัญต่อชีวิตผมมาก ซึ่งก็มีการคุยกันว่า ถ้าสมมติต้องเลิกกันจริงๆ จะทำยังไงกับบริษัท แต่จริงๆ แล้วบริษัทไม่มีปัญหาเลย เพราะว่ามันคนละครึ่ง มันมีวิธีการจัดการของมันไว้แล้ว
แต่ในพาร์ตส่วนตัวของเราทั้งสองคน ถ้าวันนึงเราสองคนต้องปล่อยมือกันจริงๆ เหนิงก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตของผม และผมก็คิดว่าผมก็จะเป็นแบบนั้นสำหรับเหนิงเช่นกัน เรารู้แน่ๆ ต่อให้เราปล่อยมือกัน แต่เราจะไม่ทำร้ายกันแน่ๆ”