สวยเก่งรอบด้าน! “น้องแตงโม” ลูก “แจ๊ส-แจง” ลุยบทบาทนักแข่งรถสุดเท่

เรียกว่าสวยเก่งรอบด้านจริงๆ สำหรับ “น้องแตงโม ปุณณดา ชวนชื่น” ลูกสาวคนเก่งของ “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง และ “แจง ปุณณาสา พรหมยศ” ที่ยิ่งโตยิ่งฉายแววทั้งความสามารถและเสน่ห์เกินต้าน เพราะงานนี้นอกจากจะมีดีกรีเป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตทีมชาติไทยแล้ว ล่าสุด น้องแตงโม ยังขอท้าทายตัวเองในอีกบทบาท ด้วยการก้าวเข้าสู่สนามความเร็ว สวมลุคนักแข่งรถสาวสุดเท่ สังกัดทีม Superclub Racing ทำเอาแฟนๆ ฮือฮากับภาพลักษณ์ใหม่ที่ทั้งสวยและเท่ในคนเดียวกัน
ขณะที่คุณแม่ “แจง ปุณณาสา” ก็ไม่พลาดเกาะติดขอบสนาม คอยให้กำลังใจลูกสาวอย่างใกล้ชิด พร้อมโพสต์ภาพและแคปชั่นเผยความรู้สึกว่า “ประสบการณ์ใหม่ๆ กับพี่แตงโม มี้นี่ลุ้น ตลอดการซ้อม 😂 นักแข่งรถสาว #superclubracing รอเชียร์ ในสนามนะจ้ะ @superclubracing #ผ้าเบรกคอมแพ็ค #นักแข่งขนตางอน #มือใหม่หัดขับ #punnadapromyos”
งานนี้ต้องบอกเลยว่า ทั้งความสามารถและความตั้งใจของน้องแตงโม ทำเอาหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ไม่ว่าจะในลานน้ำแข็งหรือบนสนามแข่งรถก็ตาม