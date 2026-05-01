“มดดำ” ลั่น ผจก. “เจเจ” รับแล้วความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม สงสารมาก มารายการเหงื่อแตก รอตั้งรับแล้วจะออกมาพูด

กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ ข้องใจ ว่าคู่รักดาราวัยรุ่นที่มีธุรกิจด้วยกันเลิกเงียบ 4 เดือนจะหมายถึงใคร โดยหนึ่งในคู่ที่ชาวเน็ตแห่โยงคือคู่ของ “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” กับ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ซึ่งไม่มีภาพปรากฏคู่กันนานแล้ว
ขณะที่เจเจ ซึ่ง GMM Music จับมือ Tencent ดึงเจเจประเดิมเป็นศิลปินเบอร์แรก บุกตลาดเอเชีย ได้เดินสายโปรโมตซิงเกิ้ลใหม่ผ่านรายการแฉ แต่งานนี้ทำแฟนๆ ผิดหวัง เพราะ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ไม่ได้ถามอะไรเจเจถึงเรื่องนี้ บอกแค่ว่าวันนี้ไม่ถาม สบายใจได้ แถมยังกอดปลอบอีกฝ่ายด้วย
ล่าสุดมดดำได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ ระบุว่าได้คุยกับผู้จัดการของเจเจ อีกฝ่ายยอมรับว่าไม่เหมือนเดิม รอให้เจเจตั้งรับได้ก่อนแล้วจะออกมาพูดเอง
“ถ้าเขามาปุ๊บแล้วถามแต่เรื่องความรักเขา (แองจี้ โปรดิวเซอร์รายการบอกแม่เป็นพิธีกรไม่ใช่ปีสองปี แม่เป็นมา 20 ปีแล้วนะ แม่หลอกถามยันรัฐมนตรีก็มีมาแล้ว) ไม่ ค่ายเขาเพิ่งร่วมมือกับแกรมมี่ Tencent ครั้งแรก มาถึงปุ๊บไม่ถาม แล้วเปิดตัวเรื่องอื่น (แองจี้บอกถามปิดท้ายก็ได้) เขามาอีกได้ค่ะ (แองจี้ถามว่าหลังไมค์ได้คุยไหม) ฉันก็ต้องทำช่วงต่อไปเต็มไปหมด
เมื่อวานสงสารน้องมากเลย เคยเห็นเหงื่อแตกตลอด สตูฯ กูหนาวมากค่ะ เขาเหงื่อแตกจนรู้เลย ก็บอกว่าเออ ยังไม่ถามหรอก แต่ก็รู้เลยว่าไม่ปกติหรอก (ไม่ถามแปลว่ามีอะไร?) แต่ฉันก็ว่ามี แต่ให้เขาตอบเองไหม เดี๋ยวเขาออกงานเขาตอบเอง ส่วนตัวไม่ได้สนิทกัน ถ้าเขาเป็นคนสนิทฉัน หรือเป็นดาราสนิทกันก็อาจตอบได้ ฉันสาระแนตอบแทนได้ แต่อันนี้เราไม่เคยสนิทสนมกับเขา รู้จักกันแค่เคยร่วมงานสัมภาษณ์กัน จะไปตอบแทนเขาก็ไม่ได้ ส่วนที่กอดกันเพราะรู้จัก เห็นกันตั้งแต่เด็กๆ ไง
เขาบอกขอเวลาตั้งรับก่อน ฉันคุยกับผู้จัดการเขา เขาบอกให้น้องตั้งรับแป๊บนึง เดี๋ยวจะออกมาพูดเองว่าอะไรเป็นยังไง นี่พูดตรงๆ แต่ก็บอกว่าเจเจ สบายใจได้ ไม่ถามนะ ร้องเพลงให้เต็มที่ เพราะว่าฉันไม่กล้าถาม ฉันไม่จำเป็นต้องโดนทัวร์ลงทุกอาทิตย์ก็ได้ บางทีปล่อยให้ทัวร์ไม่ลงฉันสักอาทิตย์นึงก็ไม่เป็นไรนะ จะให้ทัวร์ลงทุกอาทิตย์คงไม่ไหว
ตัวน้องเองก็รอให้ออกมาพูดเอง แต่คุยกับผู้จัดการเขาก็บอกว่าไม่ปกตินั่นแหละ ไม่ได้เหมือนเดิม นี่คุยกับผู้จัดการนางนะ น้องจะเดินสายตอบเรื่องเพลง ก็ให้ไปตอบที่อื่นเถอะ เหนื่อยนะเวลาโดนทัวร์ลง (หัวเราะ) มันเหนื่อยอ่านคอมเมนต์ เดี๋ยวนี้ฉลาด อะไรผ่านได้ให้มันผ่านไป ทุกวันนี้อายุจะ 50 แล้ว ลดละเลิกบ้างแล้วล่ะ
แต่ก็ได้คุยกับผู้จัดการนาง แต่จะไปถามเรื่องความรักเลย พูดตรงๆ เขาทุ่มเทหลายปีกับโปรเจกต์ร้องเพลง เป็นศิลปินคนแรกนะ แกรมมี่ร่วมงานกับ Tencent แล้วอยู่ๆ จะเปิดว่าเลิกกันแล้วเหรอ กูโดนด่าแน่นอน ดีไม่ดี ฉันโดนไล่ออกจากแกรมมี่ด้วย มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่”