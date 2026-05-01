ฟินจิกหมอน!! “ฮาร์ธ–ภูมิ” จัดจูบแรก กระชากใจแฟนๆ ในซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสดีไม่หยุดกับซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” จาก “บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)” ที่ได้ผู้กำกับไฟแรงมากฝีมือ อย่าง อินทร โล่ห์แก้ว และ สันติภาพ กิ้มเฉี้ยง มาร่วมกำกับซีรีส์ ซึ่งหลังจากปล่อยตอนแรกไปทำเอาแฟนๆ ตั้งตารอกันอย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะตอนที่สองที่เริ่มไต่ระดับความฟินขึ้นไปเรื่อยๆ งานนี้แอบกระซิบว่าจูบแรกมาแล้วค่า!!

หลังจากที่ทัวร์แรกของกิ้ม (ฮาร์ธ ชินดนัย) ล่มไม่เป็นท่า ทะเล (โบนัส ธนเดช) พี่ชายของ เต้าส้อ (ภูมิ นิติภูมิ) จึงขอยกเลิกการทำทัวร์กับกิ้ม แต่กิ้มกลับไม่ละความพยายามจนได้โอกาสอีกครั้ง ต่อมาเขากลับได้รู้ความลับของเต้าส้อว่ามีความทรงจำเพียงแค่วันเดียว แต่กิ้มไม่เชื่อจึงไปหาเต้าส้อทุกวันเพื่อพิสูจน์ความจริง จนทำให้กิ้มเริ่มผูกพันกับเต้าส้อโดยไม่รู้ตัว และแน่นอนเมื่อผ่านไปหนึ่งวันเต้าส้อกลับจำเขาไม่ได้จริงๆ เขาจึงตัดสิ้นใจจูบเต้าส้อพร้อมบอกว่า “ผมจะเป็นความทรงจำให้คุณเอง”

มาลุ้นกันว่าความสัมพันธ์หลังจาก “กิ้ม” รู้ความลับของ “เต้าส้อ” จะเป็นอย่างไร? สามารถติดตามชมซีรีส์เรื่อง “One Year เลือนรางและจางหาย” วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.45 ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Viu







ฟินจิกหมอน!! "ฮาร์ธ–ภูมิ" จัดจูบแรก กระชากใจแฟนๆ ในซีรีส์ "One Year เลือนรางและจางหาย"
