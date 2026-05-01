“ฝันเป็นจริง! คุณตา วัย80 เจ้าของไวรัลใช้เทปแปะหน้า พลิกโฉมศัลยกรรมย้อนวัย หล่อเทียบชั้นดารา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่ากลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง สำหรับ “คุณตาเอลวิสไทยแลนด์” วัย 80 ปี หลังตัดสินใจพลิกโฉมครั้งใหญ่ด้วยการทำศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบ Full Facelift จนได้ลุคใหม่ที่ดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัด หลายคนถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่า หล่อไม่แพ้ดาราระดับตำนาน ยุค 80 90 เลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ คุณตาสมศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คุณตาเอลวิส” เคยเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ จากการใช้เทปกาวแปะใบหน้าก่อนนอน เพื่อลดความหย่อนคล้อยติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี กระทั่งล่าสุด เจ้าตัวตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดยกกระชับใบหน้า เพื่อเติมเต็มความฝันที่อยากมีใบหน้าตึงกระชับควบคู่กับรูปร่างที่ดูแข็งแรง

คุณตาเอลวิส เผยว่า แม้อายุจะก้าวเข้าสู่เลข 8 แล้ว แต่ยังคงให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ โดยมองว่ารูปร่างสามารถสร้างได้ด้วยการออกกำลังกาย ขณะที่ใบหน้ามีริ้วรอยและความหย่อนคล้อยตามวัย จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าช่วย และด้วยอายุ 80 ทำให้การตัดสินใจผ่าตัดเป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลค่อนข้างนาน จนสุดท้ายมาจบที่ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าเฉพาะทางชื่อดังอย่าง “หมอบีม” แห่ง Beams plastic surgery ย่านราชพฤกษ์

ทั้งนี้ เจ้าตัวยังขอเป็นอีกหนึ่งตัวแทนผู้สูงวัยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองว่า ก่อนที่ตนจะตัดสินใจศัลยกรรมมีหลายเสียงคัดค้าน มองว่าอายุเท่านี้จะทำไปทำไมเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้ว ทำไมไม่ปลง สังขารไม่เที่ยง ตนอยากบอกว่า ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา ตนไม่กลัวว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือตาย ตนแค่คิดว่าอะไรคือความสุข อะไรคือความฝันที่ตนอยากเติมเต็ม คำตอบคืออยากหล่อ ต่อให้พรุ่งนี้ต้องตาย แต่วันนี้หล่อแล้ว ตนก็ไม่เสียใจ ที่สำคัญควรเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการผ่าตัดลักษณะนี้ต้องใช้การดมยาสลบ และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงเครื่องมือที่ครบครัน หลังการผ่าตัดผ่านไปประมาณ 2 เดือน ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก รอยแผลแทบมองไม่เห็น อีกทั้งยังได้รับคำชื่นชมจากผู้คนรอบข้างว่าดูอ่อนเยาว์ลง จนแทบไม่มีใครเชื่อว่าอายุ 80 ปีแล้ว จากเดิมที่ต้องพึ่งพาเทปกาวช่วยยกกระชับใบหน้าในทุกคืน ปัจจุบันสามารถมีใบหน้าตึงกระชับได้โดยไม่ต้องพึ่งเทปกาวอีกต่อไป







