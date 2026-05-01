MORTAL KOMBAT II เปิดสังเวียนเดือด ปะทะทุกขีดจำกัดความมันส์

วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส จับมือ นิวไลน์ ซีเนม่า ปลุกตำนานเกมต่อสู้สู่จอใหญ่ กับภาพยนตร์ภาคล่าสุดจากแฟรนไชส์วิดีโอเกมสุดฮิตในตำนาน เรื่อง “Mortal Kombat II - มอร์ทัล คอมแบท 2” หนังแอ็กชันแฟนตาซีที่ยกระดับความมันส์และความโหดแบบเต็มพิกัด นำแสดงโดย คาร์ล เออร์บัน ร่วมด้วย อะเดลีน รูดอล์ฟ, เจสสิก้า แมคนามี, จอช ลอว์สัน, ลูดี้ หลิน, เมแคด บรูกส์, ทาติ กาเบรียล, ลูอิส แทน และ เดมอน เฮอร์ริแมน เสริมทัพด้วย ชิน ฮัน, ทาดาโนบุ อาซาโนะ ในบท ลอร์ดไรเดน, โจ ทัสลิม ในบท ปี้หาน และ ฮิโรยูกิ ซานาดะ ในบท ฮันโซ ฮาซาชิ หรือ สกอร์เปี้ยน พร้อมการกลับมานั่งแท่นกำกับโดย ไซมอน แม็คคอยด์
ในภาคนี้ เรื่องราวขยายสเกลความมันส์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น กับการเปิดตัว “จอห์นนี่ เคจ” (รับบทโดย คาร์ล เออร์บัน) ตัวละครไอคอนิกที่จะเติมทั้งสีสันและความระอุให้กับสนามประลอง ผนึกกำลังกับเหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆ เพื่อนำไปสู่ศึกครั้งสำคัญในการโค่นล้ม “เชาคาห์น” ผู้ปกครองแห่งความมืด ที่หมายยึดครอง Earthrealm และทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า ทุกการต่อสู้จึงเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมไร้กติกา และมีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน
“Mortal Kombat II - มอร์ทัล คอมแบท 2” เป็นผลงานการสร้างร่วมกันระหว่าง Atomic Monster, Broken Road และ Fireside Films กับ “Mortal Kombat II” โดยทีมผู้สร้างจากภาคแรกกลับมารวมตัวกันอย่างครบครัน กำกับโดย ไซมอน แม็คคอยด์ กลับมาสานต่อจากผลงานปี 2021 พร้อมบทภาพยนตร์โดย เจเรมี สเลเตอร์ อิงจากวิดีโอเกมที่สร้างโดย เอ็ด บูน และ จอห์น โทไบแอส อำนวยการสร้างโดย ทอดด์ การ์เนอร์, เจมส์ วาน, โทบี้ เอ็มเมอริก, อี. เบนเน็ตต์ วอลช์ และ แม็คคอยด์ ร่วมด้วยทีมผู้อำนวยการสร้างบริหาร ไมเคิล เคลียร์, จัดสัน สก็อตต์, สเลเตอร์ และ ลอว์เรนซ์ คาซานอฟฟ์
เบื้องหลังงานสร้างยังคงอัดแน่นด้วยทีมคุณภาพระดับแนวหน้า ได้แก่ ผู้กำกับภาพ สตีเฟน เอฟ. วินดอน, ผู้ออกแบบงานสร้าง โยเฮ ทาเนดะ, ผู้ลำดับภาพ สจวร์ต ลีวี่, ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย แคปปี ไอร์แลนด์, คัดเลือกนักแสดงโดย ริช เดเลีย และดนตรีประกอบโดย เบนจามิน วอลล์ฟิช
จัดจำหน่ายทั่วโลกโดย วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิคเจอร์ส
เตรียมเข้าสู่ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีคำว่าปราณี 7 พฤษภาคม 2569 ฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์ และระบบ IMAX® , Dolby Vision+Atmos® , 4DX ,Screen X, MX4D และ ZIGMA CINESTADIUM