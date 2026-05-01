บีอาร์ที อินเตอร์เทค เปิดตัวแบรนด์ INTO SPEC ชูนวัตกรรมประตู SPC ผสานเทคโนโลยี Sanitized® ระดับโลก ชวน "แก๊ป ธนเวทย์" ร่วมเปิดมุมมองใหม่

บริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 60 ปี ในการดูแลโครงการระดับประเทศ มีผลิตภัณฑ์ชั้นนำในเครือ SMARTMATT, SUPERSTEP, PERGO, BUMRUNGTHAI ล้วนครองใจผู้บริโภคมายาวนาน ล่าสุดในปี 2569 รุกตลาด เปิดตัวแบรนด์ INTO SPEC และผลิตภัณฑ์ประตู SPC ผสานนวัตกรรม Sanitized® (ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส 99%) จากสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ ในงานสถาปนิก'69 (Architect'26) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ระหว่างเวลา 16.30 -18.30 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด คุณศรันย์ วงษ์กมลชุณห์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณศลิษา วงษ์กมลชุณห์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมบอกเล่าวิสัยทัศน์ จุดเริ่มต้นของแบรนด์ INTO SPEC เจาะลึกที่มากว่าจะมาประตู SPC พร้อมเผยทิศทางในอนาคตที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน (Sustainability)
โดยไฮไลท์ในงานครั้งนี้คือ Thematic Pavilion "ปราณสถาน" พื้นที่จัดแสดงแนวคิดการออกแบบที่สะท้อนถึงการเจริญสติ และหลีกหนีจากความวุ่นวาย ออกแบบโดย คุณบดินทร์ พลางกูร (คุณต้น) สถาปนิกและมัณฑนากรผู้ก่อตั้ง Context Studio เผยถึงแนวคิดในการนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบพาราเมตริก (Parametric Design) ที่ซับซ้อน เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความเสถียร แข็งแรง ทนทาน และความยืดหยุ่นของวัสดุแผ่น SPC ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ได้
ภายในงานยังเปิดเวทีเสวนาพิเศษ "การใช้ AI แบบมีสติ" เจาะลึกประเด็นที่กำลังถูกจับตามองในวงการออกแบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง คุณบูม พีรพล การุณวิวัธน์ (Computational Design Specialist) และ คุณเท็ด ภาวิน วัฒนชัยยิ่งเจริญ (Computational Architect) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างระหว่างการใช้ AI เป็นผู้ช่วยเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพกับการรักษากลิ่นอายและร่องรอยงานคราฟต์ของมนุษย์ โดยมี คุณแก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล รับหน้าที่เป็นพิธีกร
สำหรับแบรนด์ INTO SPEC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาตรฐาน “ประตูสเปกโครงการระดับ High-End” มาสู่ผู้บริโภคทั่วไป โดยมีจุดเด่นด้านความทนทาน กันน้ำและกันปลวก 100% พร้อมดีไซน์เสมือนไม้ธรรมชาติ เสริมด้วยเทคโนโลยี Sanitized® ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสได้สูงถึง 99% ตลอดอายุการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวที่คุณรัก ภายในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้นคุณภาพสูง ได้แก่ Smartmatt และ Pergo ซึ่งช่วยต่อยอดแนวคิด “Hygienic Living” ให้ครอบคลุมทั้งพื้นและประตูอย่างครบวงจร รวมถึง Quik Flo ปูนสำเร็จรูปสำหรับงาน DIY ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว รองรับทั้งเจ้าของบ้านและช่างมืออาชีพ เพื่อเติมเต็มโซลูชันงานก่อสร้างและตกแต่งในทุกขั้นตอน
บีอาร์ที อินเตอร์เทค ยังได้วางโครงสร้างแบรนด์อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น
- INTO SPEC สำหรับตลาด B2C (End-user & Dealer)
- บำรุงไทย สำหรับตลาด B2B (Project & Specification)
การจัดโครงสร้างดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรในการครอบคลุมทั้งตลาดผู้บริโภคและตลาดโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกได้ว่าการเปิดตัวแบรนด์ INTO SPEC ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการแนะนำสินค้าใหม่ แต่เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสู่ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านวัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ที่ผสานทั้งนวัตกรรม ดีไซน์ และสุขอนามัย ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติ ของการเลือกสเปกวัสดุที่ตอบโจทย์ ทั้งดีไซน์ และสุขอนามัยอย่างมั่นใจไปกับแบรนด์ INTO SPEC แบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัยและปกป้องคนที่คุณรักตลอดไป
